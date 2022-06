Músico toca en la boda de su expareja y rompe el llanto al enterarse

El joven fue consolado por su ex suegro. Foto: TikTok

Un hombre se volvió viral luego de compartir a través de TikTok, un sentimental momento que le tocó vivir durante de una de sus presentaciones como cantante.

Se ha vuelto común los vídeos virales a través de la plataforma por las distintas experiencias de sus usuarios y esta vez fue Brian Rodríguez quien se volvió tendencia.

El joven músico acudió como de costumbre a un evento junto a su banda con la que suele animar, pero para su sorpresa, no se trataba de una fiesta más, sino de la boda de su ex pareja.

Joven no aguanta el llanto al cantar en la boda de su ex

Brian no sabía que aquella noche vería vestida de blanco y acompañada de otro hombre a su ex novia por lo que no aguantó el llanto en medio de la celebración.

En el audiovisual colgado en la red social se le puede ver limpiándose sus lágrimas y también se aprecian ojos llorosos, sin embargo, todo cambia al recibir una bebida afirmando que es de su ex suegro.

“Me tocó trabajar en la boda de mi ex”, mientras observaba la celebración del matrimonio que se llevó a cabo en Guadalajara.

Más adelante se puede leer en la leyenda: “pero aún me atiende mi ex-suegro” mientras una mano le da lo que se presume como un vaso de alcohol.

Su vídeo ya acumula más de 5 millones de reacciones y cientos de comentarios de internautas que mandan mensajes de ánimo al cantante.

“Trabajo es trabajo”, “Lo bueno es que aun te quiere tu ex suegro”, “Señal que fuiste buena pareja para que los papás sigan siendo amables contigo”, “Si tus suegros te atienden, fue porque algo bueno vieron en ti”, “Jajaja, la sonrisota al final con la cuba”, “No sé si reír o llorar”, escribieron algunos usuarios.