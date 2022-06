“La Academia”: la ecuatoriana Mar Rendón se roba elogios en su show

Mar Rendón se roba el show en cada una de sus participaciones y no solo lo dicen sus seguidores. Pues en cada devolución por parte de los jueces coinciden en lo mismo que la ecuatoriana tiene mucho potencial.

Pese al mal sabor de boca que dejó la salida de Zhunio el también ecuatoriano. Los críticos empezaron la gala del domingo pidiendo al publico que voten por el regreso de uno de los participantes eliminados y entre ellos el ecuatoriano.

Zhunio fue elogiado por su participación, los jueces no pararon en felicitarlo por su puesta en escena y participación. Sin embargo, cada gala se elimina a un concursante por el número de votaciones que este tenga, en esta ocasión la decisión cayó sobre el ecuatoriano.

Todos nos quedamos perplejos con la expulsión de ayer de Zunio y la salida de Emilio. Hubo mucho descontento en las redes sociales y como cosa mía me gustaría proponer a la producción a ver si es posible que algunos de los expulsados pudiera regresar ya que hay una vacante (la de Emilio). Es una cadena de oportunidades

Cuando fue el turno de la presentación de la ecuatoriana Mar Rendón mostraron las imágenes de su preparación previa y en ellas Mar contó que sufría de bullying cuando era niña y además sus compañeros de escuela se burlaban de su manera de vestir y la llamaban la “niña gordita con lentes” esto le sucedió cuando tenia entre 8 años.

View this post on Instagram

Llegó el momento de la presentación y Mar se lució mientras iba bajando por en una plataforma para cantar una de las canciones más famosas de Alejandra Guzmán, “Mala Hierba”.

Su outfit fue rockero tal cual la canción lo merecía. Con unos leggins ajustados, un top de flores, gargantilla y guantes negros.

La devolución por parte de los jueces fue como la mayor parte de las noches, positiva y de felicitaciones. La reconocida cantante se emocionó por la presentación de Mar. Sin embargo, Lolita Cortés fue la más entusiasmada.

View this post on Instagram

Ecuador está de fiesta. El empoderamiento de una chava de 19 años, la seguridad de estar en esa plataforma que se está moviendo, yo he querido hacerlo y no me atrevo. Controlaste totalmente todos los momentos.

— Ana Bárbara, cantante y juez de La Academia 20.