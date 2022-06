“Quiero llorar de impotencia”: Carolina Jaume pide que oren por el país luego del desabastecimiento de algunos productos por el Paro Nacional

Carolina Jaume regresó al país luego de su participación en el reality turco. Jaume se encuentra compartiendo nuevamente su día a día con sus seguidores en el país.

“Esto es de terror, en verdad hay que orar por el país”. La actriz en sus historias de Instagram compartió las imágenes de perchas vacías del supermercado por del desabastecimiento de varios productos por el Paro Nacional.

Oren por el país, no hay que comer, no hay huevos, no hay queso. Quiero llorar de la impotencia.