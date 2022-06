“Eso hágale entender al pueblo”: Lourdes Tibán fuertemente criticada por NO tener claro porque subió el precio del aceite

En una entrevista para el medio digital Visionarias, junto a la periodista Janeth Hinostroza, la exasambleísta y actual dirigente de Cotopaxi fue participe de un debate sobre los diez puntos que solicitados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie.

Tibán inició diciendo que lo primero que debe resolverse es la reducción de los precios de los combustibles el diésel a US$ 1,50 el litro y la gasolina extra y Ecopaís a US$ 2,10.

Para lo que rápidamente Hinostroza interrumpe su intervención para recordarle que el aumento del precio del aceite se ha dado a nivel mundial por la crisis que vive Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero Lourdes, discúlpame que te interrumpa, pero el precio del aceite subió por efecto de la guerra, no por el combustible.

La respuesta de Tibán dejó atónitos a los asistentes de este espacio de debate. Además que las reacciones por parte de usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y hacen un llamado a la rectificación de sus palabras.

Hinostroza no dudó en refutar dicha respuesta y le pide analizar todo lo sucedido en el contexto de las manifestaciones y contemplar que no se tenían en cuenta estos puntos importantes antes de pedir que se movilicen a decenas de personas en este doceavo día del Paro Nacional.

Para el Abogado penalista, Felipe Rodríguez la respuesta de la exasambleísta es muy grave ya que asevera que el desconocimiento que evidencian los líderes de los grupos indígenas “están generando este caos en el país”. Su réplica fue inmediata y además cuestionó el conocimiento de los demás líderes del movimiento indígena.

En Europa ya no se consigue aceite, este fenómeno es mundial y la respuesta de una de las líderes es ‘eso hágale entender al pueblo’. Entonces yo debo responder que si los líderes no son capaces de hacer entender a su pueblo, entonces el rol de los líderes les está quedando demasiado grande; si es que uno va a tener una percepción correcta de los hechos y los líderes no son capaces de transmitirlo, entonces los líderes van a tener que hacerse responsables de la desinformación de quienes están generando este caos en el país.

— Felipe Rodríguez, Abogado penalista.