“Hice una propuesta y él lo tomó mal”: influencer exhibida por un chef mexicano se defiende

Las redes sociales crecen tan vertiginosamente que son un mundo de negocios para cualquier marca en la actualidad. Con ellas surgió una profesión relativamente nueva, influencer.

Esta figura del influencer tiene la percepción de estar distorsionada, pues algunos consideran que son vividores, que comen gratis o se gastan el dinero que les dan las marcas para aparentar y que lo hacen para recibir regalos.

Lo cierto es que detrás de esa nueva profesión hay mucho trabajo y dedicación para lograr los seguidores y ser reconocido.

Era un intercambio y él se burló

La controversia que se generó en redes sociales entre la famosa influencer colombiana, Manuela Gutiérrez, y el reconocido chef mexicano, Edgar Nuñez, trajo a colación los pro y los contras de esta nueva manera de publicitar una marca.

Gutiérrez que tiene más de 77 mil seguidores en su cuenta en Instagram, espera viajar a México y le ofreció al famoso chef hacerle publicidad a su restaurante Sud777, mostrando fotografías de sus platillos en sus redes sociales a cambio de una cena gratis con su novio en el prestigioso local.

La propuesta de negocio de la influencer colombiana lo que recibió fue burlas por parte del chef, quien la calificó de “gorrión internacional”.

“Yo nunca le escribí al chef directamente, le escribí al restaurante porque la verdad me parece un restaurante increíble. Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, se defendió la influencer colombiana.

La modelo aclaró que nunca fue su objetivo que Edgar se tomara a mal la petición de comer gratis a cambio de publicidad, sino que fue simplemente un ofrecimiento de negocios.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”.

No me arrepiento de nada

El chef Edgar Núñez, no se quedó atrás para las aclaratorias y en su cuenta en Facebook publicó un video donde mantiene su punto de vista sobre los influencers, pero pidió disculpas a las mujeres que se sintieron ofendidas.

“A las mujeres que se sintieron ofendidas les ofrezco disculpas pero no me arrepiento de nada”, dijo.

Aclaró que no está en contra de los influencers y del trabajo que hacen porque “yo lo he hecho varias veces pero a mí me buscan yo no busco a la marca para que me haga”.