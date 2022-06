Signos del zodiaco que no tienen temor a enamorarse así hayan pasado por un fracaso

Algunos signos del zodiaco pueden pasar por experiencias muy complejas en el amor, pero no se dan por vencidos en encontrar una manera positiva de vivir este sentimiento aún después de un corazón roto. Por eso este grupo es considerado como uno de los más optimistas.

Signos del zodiaco que no tienen temor a enamorarse luego de un fracaso

Aries

Aries no tiene miedo de correr riesgos y dejar que todo lo que le asusta suceda para superar sus miedos. Por eso, es capaz de asumir los desafíos de un nuevo amor, incluso cuando su corazón ya ha sido roto en otras relaciones. Este signo es terco y puede ignorar muchos consejos cuando está enamorado.

Géminis

El Géminis puede incluso sentirse confundido, pero prefiere empujar los límites y probar al máximo cómo su vida amorosa puede cambiar del agua al vino. Guarda los dolores y heridas del pasado, pero no deja que le impidan dar nuevas oportunidades y vivir una nueva experiencia de relación. Se cuestionará a sí mismo, pero también entregará oportunidades.

Leo

Los Leo luchan contra sus miedos para sentirse más fuertes y preparados, lo que les hace asumir nuevos retos en el amor, aunque los últimos resultados no han sido los esperados. Este signo no se da por vencido fácilmente y, especialmente en asuntos del corazón, se esforzará por ir tras algo mucho mejor que antes.

Sagitario

Sagitario cree en su propia suerte y, por más que le hayan roto el corazón, nunca deja de dar oportunidades para que el amor vuelva a entrar en su vida. No le gusta estancarse y siempre está buscando más experiencias, por lo que va más allá de los límites y se entrega nuevamente. Este signo solo debe tener cuidado de no enfrentarse a nuevos amores cuando aún no están listos.