Fue al aeropuerto a esperar a su pareja que conoció por internet y él no la reconoció: el video se volvió viral

Una mujer se encontraba con globos esperando a su pareja, a la cual conoció por Internet y con quien llevaba cerca de un año de relación. Sin embargo, él no la reconoció y pasó de largo, en un video que se viralizó a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara, en donde Iris Cuevas esperaba a Federico, quien es un ítalo-argentino que venía desde España.

Tras aterrizar el vuelo, ella lo estaba esperando a la salida con toda la ansiedad y emoción por ver por primera vez al hombre.

En ese sentido, ella vio a un pasajero que era muy parecido a Federico, por lo que pensó que era él. Sin embargo, éste pasó de largo frente a ella, por lo que creyó que no era él.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, señaló la mujer de 39 años a través de TikTok.

El esperado encuentro

En un segundo registro, Iris compartió el momento en que finalmente se conocieron en persona.

Al respecto, otra persona que estaba acompañando a la mujer le avisa que Federico está cerca de ella, ya que reconoció la maleta blanca del hombre, el cual había sido uno de los datos que dio él para que Cuevas pudiera reconocerlo.

Finalmente, la mujer corrió feliz hacía él y se fundieron en un abrazo y un beso, recibiendo los aplausos de las personas que se encontraban en el lugar.

“Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso”, expresó en TikTok.

Posteriormente, Iris subió varios registros en TikTok, en donde contó cómo nació su historia de amor con Federico.

Revisa los registros