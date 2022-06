Mujer fue acorralada durante el Paro Nacional por la Policía Nacional e internautas reaccionan con rechazo

La tarde del jueves 16 de junio decenas de personas manifestaban en su cuarto día de Paro Nacional en varias ciudades del país. Los puntos más fuertes de esta jornada han sido en las tres principales ciudades del país Quito, Guayaquil y Cuenca.

En Quito se ha registrado el mayor número de incidentes. Sin embargo, la tarde del jueves quedó registrado en diferentes cuentas de Instagram el video del momento en el que una mujer que estaba junto a su mascota fue acorralada por al menos 9 policías de manera agresiva como se observa en el video.

El rechazo de usuarios en Instagram

No sé tiene una apreciación exacta del momento previo al rodeo. Sin embargo, los internautas no evitaron manifestar su total rechazo por el accionar de los gendarmes. “Tantos policías para una mujer, indignante”, “Con los delicuentes no actúan igual”, son parte de los comentarios de usuarios en Instagram.

Posterior se puede escuchar que un hombre grita en un tono de voz muy elevado “retírate, retírate”, estos comentarios iban encontra de la persona que estaba grabando lo sucedido, ya que finalmente se corta el video.

Desde este espacio rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las personas especialmente sobre las mujeres. Participar en las protestas sociales debe ser totalmente válido y respetado, sin embargo, confiamos en que la mujer y su mascota se encuentre bien y que la Policía Nacional pueda tomar cartas en el asunto.