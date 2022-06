Carolina Jaume se disfraza como Britney Spears en su canción “Baby One More Time” y causa sensación en redes sociales

Carolina Jaume está a pocos días de terminar el reality turco que le ha dado a conocer en distintos países de Latinoamérica. Su manera tan peculiar de ser y actuar le han permitido ganarse el corazón de varios televidentes e internautas. Tanto así que su número de seguidores en Instagram va en aumento desde que salió del país.

En tiempo real la guayaquileña se encuentra ya haciendo maletas para retornar a Ecuador. Sin embargo, para los seguidores del show el programa terminará el 26 de junio con la gala final, en el que se conocerá a los ganadores de la segunda temporada.

View this post on Instagram

Los pasos de Jaume dentro del show han sido duramente criticados, en algunas ocasiones por contar varias de sus rupturas amorosas, divorcios, engaños y otros. La gente pedía que la ecuatoriana salga del programa hasta que finalmente salió para regresar a su país por unos cortos días. Sin embargo, volvió, pero la diferencia fue su actitud un poco más prudente y divertida.

Algunos aseguran que como es ella así auténtica, tiene más aceptación. Tanto así que opto por disfrazarse por una de sus artistas preferidas y aunque la gente también la criticó y hasta comparó, Jaume hace caso omiso a cualquier crítica.

Las fotos que subió a su Instagram están acompañadas de una parte de la canción “Baby One More Time”.

¿Quién se acuerda de este outfit de Britney Spears? jajaja pues no me quede con las ganas y lo use para el Poder del Amor.

— Carolina Jaume.