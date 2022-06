Andreina Bravo se molesta en un entrevista en vivo cuando le preguntan por su expareja Miguel Melfi

Andreina Bravo ha causado gran revuelo luego de su participación en el reality “El poder del Amor”. Además de su carrera como cantante al lanzarse al estrellato con su primer sencilo Bandolera, el mismo que le ayudó a ganar la categoría de Artista Tendencia de los Premios Heat 2022.

View this post on Instagram

El nombre de Andreina resuena en varios países luego de convertirse en tendencia en más de 14 países. Con su llegada a Ecuador desde Punta Cana donde se llevó a cabo los Premios Heat medios locales e internacionales la recibieron. En una entrevista a una emisora radial, uno de los locutores no dudó en preguntarle sobre su expareja el panameño, Miguel Melfi.

Recordemos que Andreina Bravo tuvo una relación con Melfi dentro del reality y además fueron los ganadores del show. Los primeros pasos internacionales para el panameño fueron en Ecuador de la mano de la guayaquileña. Sin embargo, su relación terminó pocos días después y aunque nunca dieron declaraciones oficiales las cosas habían quedado en buenos términos según ambas partes.

Pero para el ojo público de la farándula nacional nada está oculto y Miguel Melfi hace unos días había protagonizado un video en el que aparentemente se burlaba de Bravo y esto habría causado la furia de los seguidores de la ecuatoriana.

Andreina fue contudente al responder a “chikilin” y recordarle que antes de empezar la entrevista ella le advirtió que no quería hablar de su vida personal, ni de nada que no esté presente.

Antes de la entrevista habíamos hablado claro, yo quiero hablar de mi carrera, sobre médicina, arte, sobre lo que soy yo. No te puedo hablar de alguien que no está. Parece que no me estas escuchando, esta entrevista es Andreina Bravo.

— Andreina Bravo.