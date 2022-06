Patricio Borghetti se aguantó la risa en entrevista con Mafe Walker, la mujer que habló una lengua alienígena

Luego de que el programa de Venga la Alegría se volviera tendencia en redes sociales al entrevistar a Mafe Walker, la mujer que asegura habla el lenguaje alienígena, el conductor Patricio Borghetti asegura que no fue fácil hacer la entrevista.

El conductor argentino aclaró si es verdad que se estaba aguantando la risa como especularon los internautas y mencionó sobre los mensajes que recibió de varios colegas preguntándole sobre lo sucedido.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”, dijo Pato Borghetti.

Recalcó que en ningún momento fue su intensión burlarse de la situación y que toman en serio el trabajo de la médium Mafe Walker, quien se describe como una “coach holística muy reconocida” con “extraordinarias habilidades psíquicas”.

No sé si vuelva a ver algo mejor en la TELEVISIÓN MEXICANA después de esto 👇🏼



pic.twitter.com/sxACvZwMb6 — Risco (@jrisco) June 8, 2022

“No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”, agregó.

Además negó haberse apretado la mano con la uña para evitar soltar una carcajada: “Son técnicas de actuación, uno tiene que aguantar”.

Por otro lado, la producción del programa salió a defenderse luego de que recopilaron varios memes y críticas que hizo el público, pues algunos acusaron al matutino de faltarle el respeto a su audiencia con este tipo de contenido, situación que desmintieron los presentadores.

“Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie; aquí hemos traído a una ‘n’ cantidad de veces temas distintos porque este programa es una revista, en la que cabe algo que para mí puede ser difícil de creer como que alguien hable idioma alienígena, pero yo no soy nadie para decirle a Mafer que está mal o qué es mentira”, indicó Sergio Sepúlveda.