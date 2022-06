“Pensé que era mi alma gemela”: Mujer despierta del coma y descubre que su prometido la abandonó y la bloqueó de las redes

Muchas parejas se han prometido amor eterno, y que estarán juntos en las buenas y en las malas; y unas de las víctimas de estas falsas promesas fue Brie Duval, una joven australiana quien al sufrir un accidente automovilístico cayó en estado de coma; sin embargo, al despertar se dio cuenta de que su novio la abandonó, incluso que hasta la bloqueo de las redes sociales.

A través de su cuenta de Tiktok, Brie Duval se volvió viral al revelar cómo estuvo en coma por un tiempo y su prometido se olvidó de ella y decidió continuar su vida sin más.

Todo comienza el 29 de agosto de 2021, cuando sufrió un accidente automovilístico en Canadá, donde actualmente radica, luego de que cayó de un muro de contención de 10 metros de altura.

El brutal accidente la dejó con lesiones de gravedad en la columna, tuvo dos hemorragias cerebrales, fracturas en costillas, dientes rotos y en estado de coma.

Debido a la gravedad del hecho, fue trasladada en avión al Hospital de Universidad de Alberta para ser atendida durante cinco meses, en el cual, en uno, estuvo en estado de coma.

Brie Duval

Al despertar del coma, se llevó la gran decepción de su vida al ver que su prometido, con quien pasó cuatro años de vida, la había abandonado y en ninguna ocasión fue a visitarla en el hospital. Incluso, se enteró de que la había bloqueado de todas las redes sociales y del teléfono, pues ya estaba con otra mujer con quien había forjado una familia.

“Me dieron mi teléfono y lo primero que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días. Abrí mi teléfono y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: ‘Ahora estoy con él. Se mudó aquí. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames’”.

“No supe nada de él desde que estuve en el hospital, me olvidó completamente. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto”, agregó.

“Había cero contacto. Me bloquearon en todas las plataformas, incluso su teléfono. Todavía estoy muy herida por sus acciones. No tengo ninguna razón o cierre de por qué hizo lo que hizo. Me siento tan herida que no puedo explicar la profundidad del dolor que me ha causado. Después de cuatro años, estaba muy sorprendida. Fuimos mejores amigos durante años. Nunca creí que esto sucedería. Especialmente en un momento tan terrible de mi vida. Pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”, expresó la mujer.

Volver a nacer

Cinco meses después, estuvo en condiciones de viajar a Australia para continuar con su recuperación cerca de su familia. Ya no soportaba más la soledad: “Verlos me habría ayudado. Luché mucho, tuve una experiencia cercana a la muerte. Estaba confundida, tenía miedo y literalmente lloraba todos los días. Definitivamente, era algo que no quería volver a vivir nunca más”.

En sus tierras, la joven trata de recuperarse en todo aspecto y para eso comenzó a contar su historia en Tiktok con su cuenta @hotcomagirl1. Con apenas cuatro videos ya superó los 3 millones de reproducciones y su historia se hizo viral. Un pequeño primer paso para poder salir adelante.

“Ha sido muy difícil mentalmente, definitivamente hay un poco de trastorno de estrés postraumático por todo lo que sucedió, solo estoy tratando de ordenar mis emociones, pasando por el accidente y luego teniendo esa decepción en una relación. Es una lucha porque la cuestión es que no estás visiblemente discapacitado. Visiblemente, me miras y piensas que estoy en perfecta salud física y mental. No parece que tenga una lesión cerebral, pero es una gran parte de mi vida. Lucho todos los días para funcionar y hacer las cosas simples que solía hacer”.