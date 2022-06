Formas de estimular la absorción del hierro

Nuestro cuerpo necesita nutrientes, vitaminas y minerales para su cabal funcionamiento y el hierro es, definitivamente, uno de los más importantes.

En función del contenido del sitio Web Consultas, el hierro “es un micromineral importante para la vida, aunque se encuentre en muy poca proporción en el cuerpo humano. Es primordial en el transporte de oxígeno, junto con el proceso de respiración celular”.

“Es uno de los minerales que mayores carencias provoca, especialmente entre mujeres en edad fértil, por ello, las necesidades son mayores en mujeres, y es que la carencia de hierro provoca anemia”.

Recomendaciones para propiciar su absorción

Acompaña la carne con vegetales

Forma creativa de presentar el bisteck relleno de espinaca. Foto: bing.com/images.

El hierro presente en las carnes aumenta la capacidad de absorber el hierro presente en las plantas. Así que sirve tu bistec con espinaca, tu pescado con alcachofas y tu pollo con frijoles, excelentes fuentes de hierro.

Bebe jugo de naranja con la comida

Lo ideal es que el jugo de naranja sea natural. Foto: bing.com/images.

La vitamina C aumenta la absorción del hierro, y el jugo de naranja en particular, la duplica. Otros alimentos con vitamina C que mejoran la absorción del hierro son: ají, manzanas, papaya, fresas, tomates, toronjas y otras frutas cítricas.

No bebas té ni café durante la cena

Los taninos (sustancias orgánicas) presentes tanto en el té como en el café inhiben la absorción del hierro por el organismo.

Toma los suplementos una hora antes de la comida

Los suplementos se asimilan mejor si el estómago está relativamente vacío, así que si necesitas tomar suplementos de hierro (solo si el médico te lo indica porque tienes anemia) no lo hagas con las comidas. Tampoco los ingieras con leche porque el calcio puede inhibir ligeramente la absorción del hierro.

De esta manera, se recomienda tomarlos con jugo de naranja o de manzana que, además de facilitar la asimilación del mineral, ayudan a enmascarar el típico mal sabor del hierro.