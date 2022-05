Joven secuestra a su exnovia para tatuarle su nombre en la cara y “marcarla” como su propiedad

Las mujeres sufren constantemente diversos ataques y violencia que son realizados por sus parejas. Los agresores dañan física y emocionalmente a sus novias o esposas, tal como lo hizo un joven al momento de secuestrar y tatuar a su exnovia.

Tayane Caldas es una joven de 18 años, quien denunció que el pasado 20 de mayo, su expareja la secuestró cuando salía de su casa. La víctima relata que el hombre la subió a un automóvil y la trasladó a un inmueble donde fue torturada por varias horas.

Después de sufrir diversas agresiones, el victimario decidió tatuarle su nombre en el rostro de la mujer: “Gabriel Coelho”. El sujeto solía acosar a la joven después de finalizar la relación. Sin embargo, Tayane nunca pensó que sería secuestrada y tatuada por quien solía ser su ser amado.

O ex-namorado de Tayane Caldas, 18 anos, tatuou o rosto dela à força. Na face de Tayane, ele marcou o próprio nome. Selvageria. Barbárie. Inominável. pic.twitter.com/g7f82s0qC4 — Rodrigo Craveiro (@rodrigocrave42) May 24, 2022

La pareja se conoció en 2016, no fue hasta 2020 que decidieron ser novios. Tanto era el cariño que se tenían que decidieron vivir juntos. Fue allí cuando comenzó el terror para Caldas, quien aseguró que el hombre comenzó a desarrollar comportamientos machistas y posesivos.

La joven fue brutalmente presionada a tatuarse el nombre del sujeto en el pecho y en la ingle. Después de vivir ese estrés, la mujer optó por finalizar la relación. Gabriel se negó a la decisión y continuó buscándola.

Desesperada por el constante acoso, la víctima decidió acudir a las autoridades para obtener una orden de alejamiento. Misma que no fue respetada por el hombre.

La madre de Tayane, Deborah Velloso, trató de hablar con él, y pedir que dejara en paz a su hija. Intentó explicarle que la relación había finalizado y que no podía seguir frecuentando a la joven. El hombre se alejó. Sin embargo, días después la secuestró.

La policía de São Paulo, Brasil, detuvo al sujeto, el cual fue llevado al Centro de Detención Provisional de Taubaté; donde los agentes comunicaron que también investigan si el padre del agresor participó en los actos.

"É uma sensação de alívio, de felicidade"



➡️ Tayane Caldas, de 18 anos, disse "se sentir livre" após 1ª sessão para remoção de tatuagem com nome do ex-namorado. A jovem afirma ter sido tatuada no rosto à força pelo antigo parceiro, que está preso preventivamente após a denúncia pic.twitter.com/9B2XGNw5kp — UOL (@UOL) May 27, 2022

El detenido presentó un audio donde se escucha a la mujer dar su consentimiento para que le realizaran el tatuaje, pero ella asegura que fue amenazada. Por lo que las autoridades correspondientes comenzaron a analizar el hecho.

“Me dio golpes, me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no hiciera eso porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Vi el tatuaje listo después y solo pude llorar”. Me mató por dentro, terminó con una forma de marcarme y decir que soy de su propiedad”, afirmó Tayne a medios locales de Brasil.

