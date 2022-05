Horóscopo de hoy: domingo 29 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

Baja el ritmo de trabajo y tomate un respiro porque el estrés te puede llevar a tener problemas de salud. En el amor, cuida las palabras, porque a veces ser muy fuerte te trae problemas con la pareja y los amigos. Tienes que bajarle al carácter.

Tauro

Tienes energías a raudales, así que aprovecha este momento para respirar y entrar en contacto con la naturaleza. Le vendrá muy bien a tu cuerpo. En el amor, recibirás una sorpresa de una persona muy querida que tenías tiempo sin ver.

Géminis

Desde hace días estás con la idea de cambiar de imagen, de hacerte algo que te haga sentir bella y exitosa, pues es el momento de hacerlo. Ya verás que te sentirás muy bien. En el amor, poco a poco se irán solucionando los problemas que tienes con tu pareja, pero se requiere de mucha paciencia.

Cáncer

Tienes una actitud muy positiva y necesaria para el flujo de trabajo que te viene en el futuro. Aprovecha este día para descansar y prepararte para una semana ardua. En el amor, plantearás una conversación seria con la familia para que dejen de meterse en tu relación de pareja.

Leo

El cansancio te tiene con las energías y ánimo muy bajo. No puedes seguir así, tienes que buscar la manera de solucionar y de tener un tiempo para ti. En el amor, una de los elementos para mantener la estabilidad en la pareja es la confianza. No permitas que los celos dañen tu relación.

Virgo

Sal de la rutina, aprovecha este día para hacer algo distinto que le permita a tu cuerpo estar bien y a tu mente sanar. La salud debe ser tu prioridad. En el amor, Saca a relucir lo mejor de ti, tus amigos y familiares te ayudarán a descubrir tus virtudes, escucha lo que dicen.

Libra

Te divertirás mucho en una reunión familiar en la que por fin están todos juntos para compartir. Aprovecha para recargarte de buenas energías. En el amor, tienes una situación complicada con tu pareja, traten de resolverlo para que la relación sane y puedan disfrutarse.

Escorpio

Disfruta del placer de estar libre, de que tu cuerpo respire aire fresco y que tu mente se llene de imágenes positivas para seguir adelante. Controla el estrés y recupera tu equilibrio. En el amor, de vez en cuando rompe con la rutina para que puedas renovar tu relación de pareja.

Sagitario

Estas en todo tu derecho de complacerte en un capricho que tienes. Así que póngase bonita y vaya a ese lugar que tanto desea y disfrute. En el amor, esa persona que está en plan de conquista te dará una sorpresa que será un giro importante en la relación.

Capricornio

Es un día de reflexión y mucha meditación. Aprovecha para sanar la mente y descansar el cuerpo porque viene una semana de arduo trabajo. En el amor, tu espontaneidad y creatividad te harán lucirte en una reunión con amigos. Conocerás a alguien bien interesante.

Acuario

Es un día tranquilo y relajado, aprovéchalo al máximo y permítele a tu mente salir de los problemas del trabajo y la rutina. En el amor, tienes algunas dificultades familiares que se arreglaran poco a poco. Tranquila que no será nada grave.

Piscis

Respeta tus momentos de descanso, no pienses en los problemas del trabajo. Solo dedícate a organizar tus cosas, a mejorar tu estado de ánimo y a prepararte para las cosas buenas que te tiene deparado el universo. En el amor, estás en un momento de sanar el corazón. No te enredes en una relación que no vale la pena.