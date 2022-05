Horóscopo de hoy: sábado 28 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

Las soluciones están a tu alcance, solo tienes que aplicarlas y verás cómo los negocios empiezan a fluir. En el amor, reconocer que cometiste un error es de sabios, así que pedir disculpas y enmendar no es humillarte, por el contrario habla muy bien de ti.

Tauro

Tienes muchas cosas que hacer antes de planificar ese viaje que tienes en mente desde hace tiempo. Organízate y traza la ruta para llegar a ese momento. En el amor, no puedes permitir que todo tu tiempo sea para el trabajo, tu pareja también necesita atención.

Géminis

Deja de preocuparte por los demás y concéntrate en resolver tu vida para que puedas avanzar en lo profesional. En el amor, la lealtad a la pareja es uno de los elementos importantes para consolidar una relación. Si eso no existe no tiene sentido seguir juntos.

Cáncer

A veces es necesario ceder espacios para que otros aporten ideas, eso permitirá que los negocios avancen y que crezca la empresa. En el amor, mide muy bien lo que vas a decirle a tu pareja porque tu actitud puede herir y provocar una situación de la que te puedes arrepentir.

Leo

Tu carácter no puede seguir así porque estás dañando todo el ambiente laboral y necesitas de la colaboración para sacar todo el trabajo acumulado. En el amor, no busques culpables donde no los hay, tú y nadie más que tú debes solucionar los entuertos que tienes con tu pareja.

Virgo

Tu capacidad de inventiva está a millón y eso te ayudará en la planificación de nuevos proyectos. En el amor, la familia pretende meterse en tu relación, no lo permitas porque eso te va a traer muchos problemas y tú necesitas tranquilidad.

Libra

Celebra que ese ascenso que tanto esperabas ya está allí. Tienes que comprometerte a ser aún más proactiva en el plano laboral para que las finanzas mejoren. En el amor, tienes que reflexionar sobre lo que estás dejando a un lado por el trabajo. Esa persona especial quiere conquistarte y tú no se lo permites.

Escorpio

No dejes que la familia interfiera en tus negocios porque tantas opiniones pueden causar problemas económicos que pueden llegar a perjudicarlos. En el amor, hay un amigo que busca tu apoyo para salir adelante, así que ayúdalo porque a futuro puede que te beneficie.

Sagitario

Había muchas cosas que no te permitían fluir en tu trabajo, pero con este cambio las cosas están mejorando y tienen muy buenas perspectivas. En el amor, acepta las invitaciones que te hagan para que salgas de la rutina. Conocerás gente agradable.

Capricornio

No debes aislarte porque eso lo que va a provocar es que te desanimes y no cumplas con los objetivos que te trazaste. En el amor, reflexiona porque los celos te están causando muchos problemas con tu pareja. Soluciona y pasa la página.

Acuario

Tienes que relajarte un poco porque tanto sobresalto lo que te va a traer es problemas de salud. Hay un dinero que llega a tus manos y que debes pensar muy bien en qué invertirlo. En el amor, quieres salir, conocer gente nueva, pues llama a tus amigas y hazlo. Estás en todo tu derecho de disfrutar.

Piscis

Ten cuidado con los excesos, evítalos porque a la larga tu cuerpo se puede resentir. Tomate los problemas y las preocupaciones con calma. En el amor, alguien quiere acercarse a ti en plan de conquista y lo mejor es que a ti te gusta. Adelante que les irá muy bien.