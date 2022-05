“Me llaman vieja”, Carolina Jaume se muestra al natural y les deja un mensaje a sus detractores

Carolina Jaume cansada de tantas críticas por su edad soprendió a sus fanáticos con una foto de su rostro al natural y para ser sinceros es una mujer muy guapa.

Una vez más Carolina Jaume se enfrenta a las críticas. La guayaquileña de 36 años actualmente participa en el reality “El poder del amor 2″ en Turquía, lo que ha generado una lluvia de comentarios negativos hacia ella.

Caso omiso hizo Carolina a los comentarios, tanto así que la foto que utilizó para enviar un contundente mensaje, es de su rostro sin maquillaje ni filtros. El texto que acompaña la foto es bastante extenso, pero las palabras que más retumban para Jaume es: “vieja, ridícula y mala madre”

“Me dicen vieja: aquí estoy sin maquillaje, sin filtros, sin Photoshop… por qué llamamos “vieja” a una mujer que casi llega a los 40? Mi vida recién empieza… no lo busqué, solo me pasó. Hoy estoy aquí para lo que muchos dicen “haciendo el ridículo”. Hoy me conozco, acepté mi realidad, estoy disfrutando de esta oportunidad porque yo también merezco ser feliz”, continúa diciendo.