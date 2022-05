5 claves para enseñar a los niños el valor del consentimiento

El consentimiento se ha convertido en una palabra clave en la actualidad y es que este es uno de los valores más importante para promover el respeto y la buena convivencia en todas las edades.

Durante muchos años, el consentimiento no fue considerado con importancia debido a que muchos adultos no tomaban en cuenta la trascendencia de esta lección en niños para su futura adultez.

Sin embargo, en la actualidad cada vez son más los padres que han comprendido que esta es una enseñanza muy valiosa para que todos los niños y niñas sean respetuosos, no solo cuando están pequeños, sino a lo largo de su vida.

¿Cuál será el modo de crianza más adecuado? Foto: bing.com/images.

Además, también es una lección clave para saber poner límites desde que son pequeños y no normalizar las conductas inapropiadas o incorrectas cuando ya son más grandes.

No cabe duda que, en la actualidad, hay muchas personas que no comprenden el valor y las dimensiones del consentimiento, ya que algunas conducta fueron normalizadas durante muchos años, por lo que es esencial educar con esta lección desde que los niños son tan solo unos bebés.

¿Pero cómo podemos lograr educar con este valor?, existen algunas claves que te pueden servir de ayuda y aquí te las dejaremos.

Así pueden enseñar consentimiento a los niños

Hablar con los hijos de sensualidad es prioridad. Foto: Pinterest

Enseña la importancia del permiso

Con lecciones diarias y situaciones cotidianas, enséñale a pedir y conceder permisos, ya que esto no solo le hará entender la existencia de límite, sino a actuar con respeto en todo momento.

Cambiar de opinión es válido

Si acepta un abrazo o un beso, pero luego cambia de opinión, debes respetarlo y hacerle saber que nada cambia con esto.

Permite que digan “NO” a besos y abrazos

No debes obligarlo a dar o recibir besos y abrazos, por el contrario, explícale que es válido no querer estas demostraciones de afecto siempre y que todas las personas tienen momentos en los que desean afecto y momentos en los que no.

Pídeles consentimiento

Debes practicar el consentimiento con ellos. “¿Puedo darte un abrazo?”, es una pregunta simple, pero que le enseñará que tiene poder de decisión y de poner límites.

Sé un ejemplo para ellos

Recuerda que tú eres su ejemplo, de modo que debes practicar el consentimiento en todo momento y con todas las personas de tu entorno, ya que él lo percibirá todo.