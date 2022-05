Se enamoró por redes, viajó para conocerla y resulta que tiene novio

A veces las relaciones a través de apps o por redes sociales no terminan bien. Ha habido todo tipo de experiencias, pero el más reciente caso está dando de qué hablar.

Le sucedió a Ángel Montoya, cuya cuenta es @montoya_ft en TikTok. El chico se enamoró por internet de una joven residente en Hermosillo, Sonora. Habían entablado una excelente relación a distancia desde que cruzaron mensajes durante la pandemia en el año 2020.

Pasado el tiempo, Montoya decidió dar un paso más hacia la formalización de la relación y pensó en hacer un viaje hasta la ciudad de su amada para darle la sorpresa. Sería la primera vez que los dos se verían en persona.

Con la idea de agradar a la mujer de sus sueños, arregló todo y compró los boletos de avión. Lo que nunca imaginó fue lo que ella le respondió justo cuando despegaba a su encuentro.

“Tengo novio”

Ilusionado y ya en el avión con rumbo a Hermosillo, Montoya le escribió por Whatsapp que iba saliendo a verla. La chica respondió sorprendida y le soltó la verdad en un mensaje de voz que dejó al muchacho completamente desilusionado.

“Decidí viajar para conocerla, pero resultó que tenía novio… me avisó justo cuando arrancó el avión”, se escucha al inicio del video publicado por el chico en TikTok.

“No, cómo crees, por qué no me avisaste. Ay qué pena de verdad, pero no creo que nos podamos conocer, la verdad es que tengo novio. En pandemia estaba muy aburrida, qué pena de verdad”, indicó la mujer al joven mediante un audio, citó Milenio. Montoya se grababa a sí mismo su cara de desconcierto mientras se encontraba sentado al lado de la ventana del avión. No sabía si enfadarse, reír o llorar.

Muchas enamoradas

La historia se hizo viral y los comentarios han sido bastante afortunados para el joven, que no para de recibir propuestas de otras chicas que se enteraron del caso. “Yo te encontré en Facebook y te busqué en tiktok y yo no te dejaría plantado mi amor”, le dijo la usuaria @La nena@06. “Venga a Ecuador y yo no lo dejaré plantado jamás”, le escribió @Ale Carabajo. “Yo no te planto, me gustaría conocerte” soltó @shurisadaycadena.

Desde Guatemala también le llegaron propuestas: “Yo no te dejaré plantado, ven a Guatemala”, le escribió @g_a_b_y600. En la actualidad, Ángel Montoya acumula más de 320 mil seguidores en TikTok y la publicación relacionada con el plantón tiene más de 10 millones de reproducciones.

Dice el viejo adagio que no hay mal que por bien no venga. Eso mismo es lo que está viviendo este joven desengañado, porque ahora le llueven pretendientes, bate récords en su cuenta de TikTok y su caso es usado para el eterno debate sobre cuáles relaciones son mejores, las que se producen por internet, o las directas, sin necesidad de la tecnología.

