Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 16 al domingo 22 de mayo del 2022

Aries

Siete de Oros

El esfuerzo, el tiempo, el sacrificio que se despliega cuando tenemos el ferviente deseo de conseguir algún objetivo concreto y definido, por lo general, tiene un resultado exitoso. Esta verdad se hará realidad en estos días y debiera servirte para sacar conclusiones apropiadas y aleccionadoras que te impulsen a dar todo por una causa que, según tus intereses, sea digna y querida por ti.

siete de oros

Tauro

El Sol

Un factor determinante para que avances en cualquier trabajo o gestión que debas ejecutar en esta semana será la claridad con que veas tu quehacer. Unido esto a la objetividad para analizar cada detalle de tu tarea, como generalmente lo haces. Confía en tus capacidades y en una de tus principales cualidades, entre otras, la tenacidad, de pronto pareciera que las dificultades para ti se convierten en estímulo, factor no tan común en las personas.

el sol

Géminis

El Emperador

Cuando tengas absoluta claridad respecto de lo que debas hacer en alguna materia de relevancia poco común y que influya de manera importante en tu vida, tendrás que actuar con decisión, fuerza y poder, para vencer cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino y así conseguir lo que hayas definido como meta. Siempre habrá espacios de tiempo en que necesitarás recordarte a ti misma que lo vas a conseguir.

el emperador

Cáncer

Tres de Copas

En tiempos tan críticos, como los que vivimos, escasean los momentos para celebrar algo que valga la pena por su importancia, recuerdo o trascendencia. Aunque juntarse con parientes y amigos, tomando algunos resguardos, por el solo hecho de dedicarle tiempo, se hace necesario y contribuye a hacer más soportable lo complejo de este período. Es recomendable, en cualquier realidad, en las buenas y en las malas, mantener los vínculos afectivos.

tres de copas

Leo

Rey de Bastos

Buena semana, auspiciosa para sacar adelante cualquier tema laboral o profesional, solo será necesario ser perseverante y creativo para avanzar en este corto tiempo, bastante más que lo habitual. No necesitarás ningún atributo extra, cuentas, permanentemente, con lo suficiente y necesario para alcanzar los objetivos, por lo que, fíjalos de manera clara en tu mente y pon manos a la obra. “Lo demás vendrá por añadidura”. “Fracasar es no haberlo intentado”.

rey de bastos

Virgo

La Luna

Te costará un poco definir cómo salir adelante en aquellas cosas que escapen a la rutina, lo nuevo, lo que aparezca de pronto, como algo poco común, y que ponga en juego tus mejores virtudes, que las tienes de sobra. Ocupa tu versatilidad para encontrar la mejor solución y avanzar en tus tareas, y, de paso, siempre será conveniente incorporar las nuevas lecciones que nacen de las situaciones descritas a tu bagaje de conocimiento y experiencias.

la luna

Libra

Caballero de Oros

Con la misma capacidad e ingenio, que siempre está contigo, podrás salir adelante en cualquier situación difícil que se presente durante estos días. No importará si el evento sea poco frecuente o hasta desconocido, bastarán tus atributos y el manejo de hechos que siempre has tenido a tu disposición para sortear las dificultades y conseguir lo que desees, por lo que avanza segura y confiada, ya que no habrá problema alguno que detenga tu paso.

caballero de oros

Escorpio

Ocho de Bastos

Durante los días que se inician, tendrás a tu haber, de manera potenciada, todos los aspectos más sobresalientes de tu personalidad, aquellos que te hacen ser perseverante y conseguir lo que te hayas propuesto como objetivo de corto plazo, que no es más que una parte constituyente de aquellos planes y proyectos de más largo plazo que, en otras ocasiones, han tenido el éxito que buscas.

ocho de bastos

Sagitario

La Justicia

Durante estos días pasarán cosas, en variados temas y materias, como suele sucederle a todos. Sin embargo, habrá una gran diferencia en tu apreciación de los hechos, pues tenderás a ser más objetiva en tus juicios y análisis respecto de ellos, y podrás sacar conclusiones más claras, ni benevolentes, ni destructivas, de lo que hagas. Al contrario, pues te serán de gran provecho en lo sucesivo, ya que sabrás con claridad de cuánto eres capaz.

la justicia

Capricornio

Tres de Oros

En esta semana se producirá una relación bastante armónica entre tus ingresos y egresos, algo que podría ser de normal ocurrencia tendrá características distintas, pues deberás enfrentar gastos no considerados ni presupuestados, que podrían afectar ese deseado equilibrio. Pero, también, y de manera excepcional, podrás aumentar tus ganancias, que llegarán, sin haberlas considerado, pues se tratará de dinero extra que provocará un especial contrapeso.

tres de oros

Acuario

El Mundo

Estás en un buen momento, terminando una larga etapa, con cientos de experiencias en los más diversos aspectos de tu vida. Podríamos definirlo con una sola palabra, crecimiento. Todo lo que has atesorado, en términos de conocimiento, situaciones vividas, aprendizajes, tendrá un alto valor para el período que comienzas ahora, con la obvia diferencia que estás más y mejor preparada para enfrentar cualquier contingencia.

el mundo

Piscis

La Muerte

Deberás hacer un análisis breve, pero concreto, de todas aquellas cosas, sucesos, y eventos de tu vida, que hayan significado un daño, una pérdida, de todo lo que te afecte emocionalmente. El fin será claro, dependerá de ti y será arrancarlos definitivamente de tu memoria y así evitar el daño que te han provocado. Comienzas una nueva etapa y debes tener una mejor disposición de ánimo, y esto, sin duda, te podrá ayudar.