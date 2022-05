Mamá de Alejandra Jaramillo sorprende con un reto de baile junto a ‘Nachita’ Ruales

La mamá de Alejandra Jaramillo sorprendió a sus fanáticos al subir un reto de baile junto a la mamá del recordado actor Efraín Ruales. Ambas gozan de gran aceptación por parte del público. Los comentarios de emoción por ver a ‘Nachita’ feliz fueron evidentes y no se hicieron esperar.

En el video se puede ver que María Elena, mamá de ‘La Caramelo’ llega hasta la casa de ‘Nachita’ y en su conversación se ponen de acuerdo en tomar un café, “pero antes un bailecito”, dice la mamá de Pablo Ruales.

Luego de repasar el baile que dejó emocionados a decenas de fanáticos y famosos de estas grandes mujeres. Sé las puede ver emocionadas bailando, la icónica canción “One way ticket” de la famosa banda Eruption.

View this post on Instagram

Los seguidores y amigos de Narcisa y María Elena se vieron emocionados por su colaboración y también por ver a ‘Nachita’ contenta. Poco a poco la mamá de los hermanos Ruales reaparece en redes sociales. Amigos como Erika Vélez, Adriana Sánchez (la bomba), Alejandra Jaramillo y otros comentan felices por esta complicidad.

El estilo de vida de Alejandra Jaramillo es inspiración para todos quienes la rodean, tanto así que sus padres se han unido a este cambio. La señora ‘Caramelo’, se muestra con un cambio radical a sus 57 años y ha perdido más de 20 libras en tres meses.

Esta soy yo a mis 57 años. He perdido más de 20 libras en 3 meses, me siento más ligera, con más energía, duermo mejor y un sin número de beneficios que siento. Con una hija keto y que hace ejercicios todos los días, es difícil no contagiarse.

— María Elena Lopez.