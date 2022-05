El Poder del Amor 2: Nathalie Carvajal y Carolina Jaume interpretan fuerte pelea ¿show o verdad?

Desde que Carolina Jaume llegó al reality turco, las peleas, críticas y polémicas no han parado. Desde la llegada de la presentadora a la casa de las chicas en el episodio 23 se sintió la tensión entre las compatriotas. Muchos aseguran que es solo show para generar más reacciones por parte del público.

Las ecuatorianas comenzaron a discutir por el beso que se dio Nathalie con Gustavo, en una de las galas. Jaume no lo dudo y comenzó a reclamarle a su compatriota varias situaciones personales y laborales de años atrás.

Luego de gritos e insultos por parte de ambas, las demás compañeras desconcertadas les piden que dejen de “ventilar sus cosas personales”. Sin embargo, Nathalie terminó la pelea diciéndole a Carolina que “ella no es mala persona, ni nunca ha hecho daño a una expareja”.

Recordemos que las ecuatorianas trabajaron juntas en un reality de competencias en Ecuador.

Es evidente que la participación de Carolina Jaume ha sido para generar contenido sin importar la manera, sin embargo, para muchos fanáticos, críticos y otros la manera en como se ha expuesto la vida de Carolina Jaume es denigrante y hasta cierto punto inhumano.

Pese a todo, Jaume subió una foto a su cuenta de Instagram junto a Nathalie donde ambas están abrazadas y acompañó el posteo con un mensaje en que le agradece por sacar lo mejor de ella y apoyarla.

Carvajal no dudó en compartir la misma foto con otro texto en el que asegura que quiere a Jaume pese a las diferencias.

Te amo no de ahora de siempre. Aunque me sacas de quicio siempre nos pedimos perdón. Gracias por ser como eres me has ayudado en estos días a sacar lo mejor de mí.

— Carolina Jaume.