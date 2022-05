Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 9 al viernes 13 de mayo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Tienes la carta de La Estrella, esta te dará prosperidad. Recuerda pedir todo lo que deseas y estar en modo positivo. Aleja de tu vida a las personas tóxicas que no son buenas, eres muy aguantador y eso te hace estar con alguien que no es para ti. Esta semana podrás tomar decisiones importantes en tu vida, saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, recibirás dinero que te debían o te darán un bono por tu desempeño laboral.

No tengas miedo al qué dirán, tú sigue adelante, que una de tus virtudes es ser original. Seguirás muy estable con tu pareja, solo trata de no ahogar la relación y dense su tiempo. Los Aries que están solteros, tendrán un amor apasionado con Capricornio o Virgo. Tu día de suerte será el 11 de mayo y tus números son el 01, 23 y 27. Trata de usar colores fuertes para atraer la abundancia.

Tauro

Tienes la carta de El Loco, la cual da buenas energías, mismas que se multiplican en tu cumpleaños. Tendrás días de sorpresas agradables. Haz negocios nuevos porque te darán muy buenos resultados, solo cuídate de las envidias. Esta carta te previene de quien te puede hacer un trabajo de ‘salación’, protégete con agua bendita. Al Tauro que está en una relación amorosa, la carta de El Loco te recomienda que estés tranquilo y no celes sin razón, lleva una relación estable.

En tu trabajo te darán la oportunidad de crecer más con un puesto nuevo. Cuidado con los golpes o caídas, trata de andar con cuidado en la calle. Tendrás un golpe de suerte el día 12 de mayo con los números 07, 12 y 39. Te invitarán a salir de viaje y te regalarán un perfume o reloj. Cuidado con los préstamos, trata de manejar mejor tus gastos.

Géminis

Te salió la carta de La Torre, esta te llenará de grandes logros. Si estás arreglando algo profesional, saldrá a tu favor. La compra de una casa o departamento te ayudará a formar un patrimonio en tu vida. Te invitarán a un viaje con tu pareja. Celebrarás el cumpleaños de un familiar y harás una fiesta para juntar a tus seres queridos. La carta de La Torre te indica que llegará a tu vida laboral un ascenso, así que trata de aprovechar esta buena racha.

Son tiempos de cambio en lo personal, recuerda que como te ven, te tratan. Deberás ponerte a dieta y hacerte unos arreglos estéticos para verte bien este verano. Pon un negocio con un familiar, hazlo que te irá muy bien. Tu día de suerte es el 13 de mayo, con los números 05, 19 y 33. Usa el color amarillo porque te ayudará a tener más felicidad.

Cáncer

Apareció la carta de La Justicia. Tendrás logros laborales. No tengas miedo al futuro, arriésgate a los cambios radicales, el éxito lo tienes asegurado, solo trata de ser más prudente. Toma en la mañana rayos de sol vestido con ropa clara para que tu energía se multiplique, verás que todo irá muy bien. Seguirás estable con tu pareja amorosa, no busques pleitos donde no los hay. Los Cáncer que están solteros tendrán un amor del signo de Piscis o Escorpión.

Sigue estudiando, toma un curso de leyes y administración, que eso te ayudará en tu futuro. Tu día de suerte será el 10 de mayo con los números 03, 08 y 21. Si piensas comprar una casa o departamento, hazlo. Cuidado con lo que hablas, trata de no meterte en chismes. Acude al médico, tendrás problemas de alergias o una infección intestinal.

Leo

Tienes la carta de La Templanza, esta es de muy buena suerte. Tendrás mucho poder en estos días para hacer los cambios necesarios y estar mejor. Debes ser muy precavido en tus actos y decisiones, esta carta te advierte de las malas intenciones de las personas que te rodean, trata de ser muy cauteloso con lo que firmes y a quién le dices tus asuntos. Verás un cambio en lo laboral con un aumento económico.

En el amor, seguirás de conquistador y tendrás dos amores al mismo tiempo. A tu signo lo domina la pasión antes que la razón. Te buscará un familiar para invitarte a una reunión. Trata de no molestarte por cualquier cosa. Sigue con el ejercicio que eso te ayudará a estar más tranquilo. Tu día de la suerte será el 9 de mayo y tus números son el 01, 06 y 23. Usa el color naranja para atraer la felicidad.

Virgo

Te tocó la carta de El Ermitaño. Sigue tu buena racha en cuestión de proyectos nuevos, no los platiques para que se logren. En el ambiente laboral y escolar, tendrás energías encontradas. Trata de no pelear y siempre mantente tranquilo, analiza lo que harás. Te llegará una oportunidad de crecimiento en todos los aspectos. Enciende una veladora de color rojo y pide a tu ángel lo que necesitas, verás cómo se cumplirá tu deseo.

Tu mejor día para hacerlo es el 13 de mayo. Vendrá un golpe de suerte en la lotería con los números 10, 15 y 20. Ten cuidado con las pérdidas, cuida más tus pertenencias. Cambia tu celular por uno más reciente. Por fin te dirá que sí esa persona que tanto te gusta, y mantendrás una relación estable. A los Virgo que están en pareja les llega un compromiso firme con estabilidad emocional.

Libra

Te salió la carta El Mundo. La fuerza espiritual será tuya, lo que quieras hacer de cambios en tu vida, saldrás victorioso. Arregla los asuntos legales que tengas pendientes. Recuerda que es momento de crecer en tu patrimonio. Estudia otro idioma y sal de viaje, así tendrás más oportunidades de un crecimiento laboral. En el amor, es momento de estar comprometido y mantener una relación más estable.

Los Libra que están solteros, serán más compatibles con Géminis y Acuario. En lo laboral, tendrás juntas de reubicación, así que habla con tu jefe para esa oportunidad que tanto deseas. Tu día será el 11 de mayo con los números 02, 17 y 21. Prende una vela de color blanco en ese día, y así tendrás más suerte. Te regalarán una mascota que te hará muy feliz. Recibirás un premio en tu escuela por tus buenas calificaciones.

Escorpio

La carta de El Carruaje es la que te tocó. Estás en el momento crucial de tu vida para crecer en todas formas. Recuerda que eres líder empresarial y político. El día 10 de mayo será tu mejor día, tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. En tu trabajo decidirán cambiar de personal. Comprarás boletos de avión para salir de viaje en estos días. Toma un curso para que estés más preparado.

En el amor, te buscará alguien del signo Aries o Virgo, querrá volver a tener una relación. Haz ejercicio y ponte en forma. Los Escorpión que están casados, traten de ya no pelear con su pareja y estar en calma. Recuerda que los celos son problemas de inseguridad, así que trata de ser más tranquilo. Cuídate de dolores de cabeza y espalda, acude al médico. Tus números son el 05, 24 y 33. Tu color de la abundancia es el amarillo.

Sagitario

Tienes la carta de El Mago. Serás reconocido esta semana en todo lo que haces. Serán muy buenos días para ti, te llegarán varias propuestas de negocios. Ten cuidado con lo que dices y trata de no meterte en chismes. Vendrá a ti el amor que tanto deseas. El 14 de mayo será un día de cambios para bien, este día toma un baño de sol. Sal a caminar en las mañanas con ropa blanca y reza una oración.

Pide que venga a ti la abundancia y lo que no era para ti, que se retire. Tendrás mucho trabajo esta semana, trata de no pelear y saca adelante tu desempeño laboral. Te llegará un dinero extra por una deuda. Eres el más fuerte de los signos del Zodiaco, por eso, debes tomar clases de liderazgo y sabiduría mental, eso te ayudará a ser más exitoso. Tus números de la suerte son el 19, 28 y 60. Usa más el color blanco.

Capricornio

Te salió la carta La Rueda de la Fortuna, significa que tu gran desempeño en lo profesional te hará crecer mucho como persona. Tu signo es el más inteligente del Zodiaco, por eso te llegará el éxito sin problemas. Estás atravesando por una buena racha económica, no la desperdicies en fiestas, ni con amigos. Guarda tu patrimonio para un futuro. Tu mejor compatibilidad es Aries y Escorpión.

A los Capricornio que están solteros, los buscará alguien del signo Piscis o Leo para tener una aventura amorosa sin compromiso. Tienes que estar a dieta y dejar un tiempo el alcohol. Tu día es el 13 de mayo, vendrá a ti una abundancia económica. Prende una vela blanca y date un baño con agua bendita. Tus números de la suerte son 01, 30 y 44. En la vida se habla, no se pelea. Necesitas controlar tu temperamento.

Acuario

Llegó la carta As de Copas, así que la buena suerte estará de tu lado. Ya puedes iniciar ese negocio que tienes en puerta y el cambio de trabajo que tanto deseas. Alguien poderoso te ayudará a crecer en lo económico, solo cuídate de las envidias. Carga con un limón verde en la cartera para cortar lo negativo. Recibirás la invitación para salir de viaje. Te llegará un ingreso gracias a un bono.

Tendrás un premio en la lotería el día 11 de mayo con los números 00, 15 y 26. Usa más los colores verde y blanco, serán de suerte para ti. Decide hacerte una cirugía médica para estar mejor. Mandarás a arreglar tu carro para salir de viaje. Recuerda que debes ahorrar para tu futuro y no solo vivir el momento. Toma un curso de superación personal y marketing. Te regalarán una mascota, la cual te dará mucha alegría.

Piscis

Te salió la carta El Emperador, implica que es hora de que crezcas en lo profesional y personal. Para ti es muy fácil hablar con personas de poder empresarial, con esto tendrás mejores oportunidades de trabajo. Estás en ese momento de tener una relación estable en su vida amorosa. Te invitarán a salir de viaje, eso te ayudará a crecer en tu forma de pensar. En lo laboral, te ofrecen un mejor empleo, con mayor salario pero tendrás que cambiarte de ciudad o país.

Cuida tu salud, acude al médico y aprende a comer más saludable. Ya no pidas favores, es mejor que resuelvas tus problemas. Tendrás un gran día el 13 de mayo. Prende una veladora blanca para tener más suerte. Los números mágicos son el 08, 37 y 50. Usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar toda corriente negativa. Usa los colores rojo y azul.