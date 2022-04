Auténticas, así son las embajadoras del Power Look Challenge Influencer Edition

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para inspirar a las mujeres, muchas son amantes del make up, de la moda, del bienestar social, en fin todas son multifacéticas y al reconocer eso apostamos que las mujeres que crean contenido pueden impulsar a otras a cumplir sus metas.

ROMMY ESPAÑA

“Cuando empecé me di cuenta que en la cabeza de muchas personas existían varios estereotipos y mi rol era romper con ellos, porque siempre piensas que por ser influencer necesitas tener una vida de lujos, viajes, pero en realidad no es así. Fue ahí que le di un valor diferente y comencé a mostrar a una mujer real, que trabaja, estudia, que va al gym por las tardes y que es auténtica en todas sus versiones. El consejo que siempre puedo darles es que se preparen con amor para lo que quieren transmitir sin olvidar ser ustedes mismas”.

DIANA CHIRIBOGA

“Supe que podía compartir contenido valioso al momento que comencé una nueva aventura en mi vida como Virreina de San Francisco de Quito en el 2019. Desde ese momento ví que podía ser un pequeño cambio en las personas. Cuando me piden un consejo siempre digo que la mejor manera de ganar confianza en ti mismo es hacer lo que tienes miedo de hacer, y con dedicación y entrega para que eso que haces hable por ti”.

VERÓNICA GARZÓN

“Siempre he pensado que todos tenemos el poder de influir en la vida de las personas, todos tenemos algo que contar, que recomendar, qué decir y si tú lo puedes hacer sin miedo o si lo haces con miedo pero con mucha certeza de que lo harás bien, pues ese es tu camino y es el consejo que siempre tengo para alguien más. Hagan lo que anhelan sin pensarlo mucho, si eres mamá, empresaria o lo que sea que hagas, tú eres tu propia guía de fuerza y luz para continuar”.

LINDA ROMERO

“Empecé a crear contenido cuando adquirí experiencia por medio del campo periodístico en el que me he desenvuelto. Me han dado la oportunidad de conocer a varias mujeres con las que hemos destacado su potencial con motivación y amor propio, todo lo podemos. Mi mejor consejo es que siempre saquen ese gigante que llevan dentro y hagan lo que realmente les apasiona, creo que cuando nos autodescubrimos no existe una mejor versión de nosotros mismos, solo hagan lo que su corazón e intución les dicte”.

KELLY JIM

“Cuando empecé a subir contenido logré conectar con la gente, recibía muchos mensajes, reacciones, comentarios positivos de que les gusta mi contenido y me animaban a seguir haciéndolo. Ese fue el impulso que me motivó y desde entonces no paré y ahora ya es un estilo de vida y me gusta que otras mujeres me pidan consejos o sientan que mi trabajo las motiva. Si tú quieres ser creadora de contenido mira en mi espejo soy igual que tú, tenía miedo al principio, pero poco a poco fui practicando y lo logré”.

DANIELA ALMEIDA

“Las redes sociales muchas veces venden una vida perfecta, más no una realidad, así que yo trato de mostrarme real y sin máscaras, eso me ha llevado a conectar con la gente de manera más natural y auténtica. Hay un mensaje que siempre me gusta transmitir y es que el amor y el respeto deben primar en la línea de contenido de una persona y el segundo mensaje es que vivan su vida al máximo con gratitud y respeto día a día. Por ende, dejen que la vida les sorprenda”.

KATHIE ANDRADE

“Siempre me ha gustado proyectar mis pensamientos y estilo de vida para que las personas puedan tomar alguna idea o pensamiento. A raíz de que empecé a crear contenido me uní a un grupo de mujeres que se ayudan y motivan entre sí y poco a poco fuimos creando una comunidad. Mi consejo siempre es que hagan lo que realmente les hace felices y con lo que se sienten identificadas, no escuchen malos consejos, críticas, ni nada que pueda ser un tropiezo, siempre sean reales y aútenticas”.

ALE VÉLEZ

“Nunca pensé o quise ser un ente de influencia; solo decidí contar sobre mí misma centrándome en lo humano, en lo real y en mi vida como comunicadora y amante del estilo. De ahí, mis experiencias como mujer talla grande comenzaron a tener respuestas positivas y mis seguidores comenzaron a identificarse haciendo que mi comunidad vaya creciendo y generando un espacio de aceptación y desarrollo personal. ¡Deja el miedo y atrévete! Aunque parece que todo esta hecho ya, tú marcas la diferencia”.