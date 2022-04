Power Look Challenge: Daniela Almeida una ‘power girl’ nos cuenta de ella y parte de sus sueños

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para motivar a nuestras lectoras, muchas son amantes del make up, otras de la moda, del bienestar social y familiar, en fin todas son multifacéticas y llenas de diferentes cualidades, al reconocer eso nos dimos cuenta que las mujeres que crean contenido y se enfocan en destacar la realidad de sus vidas pueden lograr impulsar a otras a cumplir sus metas.

Por ese motivo, la edición de este nuevo Power Look Challenge reúne a diez mujeres que decidieron ser ente de motivación para nuestra comunidad, una de nuestras primeras creadoras de contenido es Daniela Almeida.

Daniela Almeida

Daniela, Exreina de San Francisco de Quito, apuesta por los proyectos en los que pueda ayudar a las personas que más lo necesiten. Nos habla del respeto y del amor propio como claves fundamentales para crear contenido y transmitir ese mensaje para ella es esencial. No deja de lado sus tips de cuidado personal, salud y belleza, que siempre encantan a sus seguidores.

¿Cómo te diste cuenta que tu podías ser un ente de influencia?

Cuando fui reina de Quito me di cuenta que existe un mundo muy extenso en el que se puede hacer muchas cosas y una de ellas es compartir cosas que puedan aportar a las personas de distintas maneras, algunas personas están dispuestas a colaborar en causas sociales, otras en cosas de belleza y en fin creamos una familia de seguidores con los que nos mantuvimos unidos.

¿Qué tipo de contenido es el que manejas y que mensaje es el que dejas a tu comunidad?

Mi contenido es lifestyle.

¿Qué tipo de contenido es el que manejas y que mensaje es el que dejas a tu comunidad?

Hay dos mensajes que siempre trato de transmitir a mi comunidad. El primero es que para lograr vivir una vida plena es importante cultivar el amor propio y el respeto. Ambos valores son pilares fundamentales para construir una mejor sociedad. Para amar a otros, primero debemos amarnos y respetarnos nosotros mismos. Es imposible ofrecer a los demás lo que a nosotros nos falta. Por eso quererse uno mismo es el primer paso para hacerlo con los demás. El segundo mensaje es que muchas veces damos la vida por sentado y no nos damos cuenta que vida solo hay una, la cual es muy corta y que debemos vivirla con gratitud y al máximo. Por ende, dejen que la vida les sorprenda.

De todas las experiencias que te deja ser una creadora de contenido, ¿cuál es la que más recuerdas?

Las redes sociales muchas veces venden una vida perfecta, mas no una realidad, así que yo trato de mostrarme real, natural y sin máscaras. Por esta razón, considero que mis seguidores se sienten identificados con mi contenido. Durante este tiempo he construido una comunidad fiel y estoy muy agradecida por su cariño y apoyo incondicional. En este sentido, la experiencia más enriquecedora que tengo es que cada vez que interactuó con mi comunidad al realizar en vivos, encuestas, o simplemente al subir una historia o publicación existe una respuesta positiva e inmediata por parte de mis seguidores. Sus mensajes me llenan el corazón de amor, fuerzas, buenas energías y consejos que contribuyen a mi crecimiento personal.

¿Qué mensaje les puedes dar a las mujeres que quieren crear contenido y no se atreven?

Empezar a crear contenido no es fácil. El miedo a algo nuevo y desconocido es normal. A veces nos limitamos por las críticas que podamos recibir o por el qué dirán. Muchas veces se preguntarán si saldrá bien o no, pero la mejor forma de saberlo es haciéndolo, así que decidan arriesgarse y confíen en ustedes. No permitan que sus miedos ocupen el lugar de sus sueños ni que nadie les diga que no pueden hacerlo. Recuerden que nosotras somos quienes ponemos nuestros propios límites.