Power Look Challenge: Rommy España ser auténtica es la magia de su contenido

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para motivar a nuestras lectoras, muchas son amantes del make up, otras de la moda, del bienestar social y familiar, en fin todas son multifacéticas y llenas de diferentes cualidades, al reconocer eso nos dimos cuenta que las mujeres que crean contenido y se enfocan en destacar la realidad de sus vidas pueden lograr impulsar a otras a cumplir sus metas.

Por ese motivo, la edición de este nuevo Power Look Challenge reúne a diez mujeres que decidieron ser ente de motivación para nuestra comunidad, una de nuestras primeras creadoras de contenido es Rommy España.

Rommy España

Rommy impulsa su contenido de valor pensando en las mujeres reales. Se conecta con su comunidad de Instagram para hablarles de cuidado integral, así como de todos los temas de Lifestyle.

¿Qué te inspiro a ti para crear contenido?

Cuando empecé me di cuenta que en la cabeza de muchas personas existian varios estereotipos y mi rol era romper con ellos, porque siempre piensas que por ser influencer necesitas tener una vida de lujos, viajes, pero en realidad no es así, fue ahí que le di un valor diferente y comencé a mostrar a una mujer real, que trabaja, estudia, que va al gym por las tardes y que es auténtica en todas sus versiones.

¿Qué es lo más difícil de ser creadora de contenido?

Lo más difícil ha sido lidiar con diferentes opiniones, sin embargo, no me dejo afligir por las dificultades que se pueden presentar y continuo creando el contenido que mucha gente me pide y sé que les gusta.

Un mensaje para otras mujeres reales

Atrévanse a ser ustedes mismas muestren su vida con un propósito, porque si hay algo que debemos tener claro es que a la gente no le importa si te estas bañando o comiendo, si no que lo hagas pero que en eso les brindes algo de contenido por ejemplo productos para un mejor make up que a ti te hayan servido, lo importante siempre es darle contenido de valor a las personas y tu comunidad ira creciendo de a poco.