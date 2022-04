Power Look Challenge: Linda Romero con una personalidad mágica impulsa la sororidad y el respeto entre mujeres

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para motivar a nuestras lectoras, muchas son amantes del make up, otras de la moda, del bienestar social y familiar, en fin todas son multifacéticas y llenas de diferentes cualidades, al reconocer eso nos dimos cuenta que las mujeres que crean contenido y se enfocan en destacar la realidad de sus vidas pueden lograr impulsar a otras a cumplir sus metas.

Por ese motivo, la edición de este nuevo Power Look Challenge reúne a diez mujeres que decidieron ser ente de motivación para nuestra comunidad, una de nuestras siguiente embajadora es Linda Romero.

Linda Romero

Linda, una mujer que impulsa desde la sororidad y empatía, los proyectos de decenas de mujeres. Su rol como mujer es demostrarles que pueden lograr todo aquello que se proponen y por eso su comunidad se engancha con facilidad, su personalidad es mágica.

¿Cómo te diste cuenta que tu podías ser un ente de influencia?

Todo comienza porque en el campo del periodismo en el que me he desenvuelto y bueno entre todas las preparaciones que he realizado, me han dado la oportunidad de conocer a varias mujeres, en las que hemos desarrollado diferentes herramientas que ayuden a las mujeres a proyectarse y continuar creciendo y esa fue la razón principal que me impulsó.

¿Qué tipo de contenido es el que manejas y que mensaje es el que dejas a tu comunidad?

Dentro de la organización que mantengo junto a otras mujeres maravillosas manejamos diferentes líneas en las que ayudamos e impulsamos a otras mujeres nos apoyamos desde el amor y la sororidad que nos caracteriza.

Transformamos nuestro ser desde nuestras propias vivencias y eso ha funcionado para nuestras mujeres, para brillar entre nosotras y encedernos si era necesario.

De todas las experencias que te deja ser una creadora de contenido ¿cuál es la que más recuerdas?

En mi vida lo que más agradezco es que muchas mujeres han apoyado mi proceso y es ahí donde encuentro la inspiración, y justamente en la pandemia viví una de ellas y fue cuando una mujer de Zamora Chinchípe llegó hasta el primer evento que realicé y me dijo: “Linda si usted no me hubiera brindado tantas herramientas de valor no hubiera podido sobrevivir a la adversidad, se murieron dos de mis hijos por la pandemia y creo que no lo hubiera podido sobrellevar como lo estoy haciendo hasta el momento”.

Eso me marcó mucho la vida porque me sorprendí que esa señora haya recorrido el país por llegar hasta Quito y eso fue lo que me impulsó a continuar pese a la pandemia.

¿Qué mensaje les puedes dar a las mujeres que quieren crear contenido y no se atreven ?

Saquen ese gigante que llevan dentro y hagan lo que realmente les apasiona, creo que cuando nos autodescubrimos no existe una mejor versión que la de nosotros mismos, solo hagan lo que su corazón e intución les dicte.