Power Look Challenge: Kelly Jim impulsa el vernos y sentirnos mejor por medio de su profesión el maquillaje

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para motivar a nuestras lectoras, muchas son amantes del make up, otras de la moda, del bienestar social y familiar, en fin todas son multifacéticas y llenas de diferentes cualidades, al reconocer eso nos dimos cuenta que las mujeres que crean contenido y se enfocan en destacar la realidad de sus vidas pueden lograr impulsar a otras a cumplir sus metas.

Por ese motivo, la edición de este nuevo Power Look Challenge reúne a diez mujeres que decidieron ser ente de motivación para nuestra comunidad, una de nuestras siguiente embajadora es Kelly Jim.

Kelly es maquillista profesional, el valor de su contenido se enfoca en resaltar la belleza de las mujeres. Sus tips de belleza y de amor propio van alineadas al empoderamiento y realce femenino.

¿Cómo te diste cuenta que tu podías ser un ente de influencia?

Cuando empecé a subir contenido logre conectar con la gente, recibía muchos mensajes, reacciones, comentarios positivos de que les gusta mi contenido y me animaban a seguir haciéndolo, ese fue el impulso que me motivo y desde entonces no pare y ahora ya es un estilo de vida y me gusta que otras mujeres me pidan consejos o sientan que mi trabajo las motiva.

¿Qué tipo de contenido es el que manejas y que mensaje es el que dejas a tu comunidad?

Manejo contenido de belleza, soy maquillista profesional, y me encanta crear. Doy tips de cómo vernos y sentirnos mejor, recomiendo productos que he probado y que se son beneficios.

El mensaje que quiero plasmar siempre será que hay poder en el maquillaje, que el maquillaje sube la autoestima, anima, hace que te mires con amor. El poder del maquillaje es implacable, vivimos en un mundo visual y sabias que siempre cierras un negocio si tus labios están de color rojo. El labial rojo empodera a la mujer.

De todas las experencias que te deja ser una creadora de contenido ¿cuál es la que más recuerdas?

Cuando empecé a recibir en cuestión de 20 minutos corazones cada segundo y fue por qué la gente conectó conmigo por subir un reel de cómo disimular las entradas capilares, no podían creer que hasta Jlo lo hacía. Pero ahí no termina la historia mi mejor reel y por accidente lo borre, pero bueno es otra oportunidad de hacer contenido similar pero mejorado.

¿Qué mensaje les puedes dar a las mujeres que quieren crear contenido y no se atreven ?

Que yo soy igual a ellas, que tenía miedo al principio, pero poco a poco fui practicando y lo logré. La vergüenza es el enemigo del éxito.