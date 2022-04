Power Look Challenge: Ale Vélez auténtica y verdadera le muestra al mundo que el size no define tu belleza

El Power Look Challenge es el motivo perfecto para motivar a nuestras lectoras, muchas son amantes del make up, otras de la moda, del bienestar social y familiar, en fin todas son multifacéticas y llenas de diferentes cualidades, al reconocer eso nos dimos cuenta que las mujeres que crean contenido y se enfocan en destacar la realidad de sus vidas pueden lograr impulsar a otras a cumplir sus metas.

Por ese motivo, la edición de este nuevo Power Look Challenge reúne a diez mujeres que decidieron ser ente de motivación para nuestra comunidad, una de nuestras siguiente embajadora es Ale Vélez.

Ale Vélez

Ale una mujer increíble que le apuesta siempre a la felicidad por sobre todas las cosas. El mensaje principal para enganchar a su comunidad es el amor propio y destaca que los cuerpos de las mujeres son diversos y hermosos en todas sus tallas.

¿Cómo te diste cuenta que tu podías ser un ente de influencia?

Nunca pensé o quise ser un ente de influencia; solo decidí contar sobre mi misma centrándome en lo humano, en lo real y en mi vida como comunicadora y amante del estilo. De ahí, mis experiencias como mujer talla grande comenzaron a tener respuestas positivas y mis seguidores comenzaron a identificarse haciendo que la familia de Ale Vélez Plus vaya creciendo y generando un espacio de aceptación y desarrollo personal. Comencé a hacer más terapia, a investigar y prepararme sobre temas de amor propio, empoderamiento, moda, salud emocional y autoestima como respuesta a mi compromiso de dar la mano a personas que necesitan fomentar su autoestima y saber que la belleza no tiene una talla perfecta. Si lo logro solo con una persona a la vez, mi misión esta cumplida.

¿Qué tipo de contenido es el que manejas y que mensaje es el que dejas a tu comunidad?

Me gusta generar contenido de valor, de amor, personal y dinámico, que permita sentir a mis seguidores que tras esa red social hay una mujer de verdad, que al igual que ellos llora, se enferma, tiene días buenos y malos. Y aunque muchos aún lo duden generar contenido es un trabajo, pero un trabajo hermoso que se siente retribuido cuando recibes un: Gracias Ale, no sabes como me ha ayudado. Mi mensaje es claro: “Amate” con amor lo puedes todo

De todas las experencias que te deja ser una creadora de contenido ¿cuál es la que más recuerdas?

No es posible decidirme por una sola experiencia, son muchas y todas son especiales; por ejemplo: ser la primera embajadora plus size de una tienda de moda a nivel nacional, recibir historias impactantes de mis seguidoras que siendo confidentes y hablando luego sé que resolvieron sus problemas llenándose de valentía y auto respeto, conocer el amor de la persona que Dios tenía destinada para mi por medio de Instagram, trabajar con grandes marcas que confían no solo en mi trabajo sino en mi valor humano y apoyar a emprendedores.

¿Qué mensaje les puedes dar a las mujeres que quieren crear contenido y no se atreven ?

El mensaje es claro: ¡Deja el miedo y atrévete! Aunque parece que todo esta hecho ya, tú marcas la diferencia. No es fácil, requiere tiempo y preparación, pero cuando quieres lo logras… Seguro el mundo de las redes sociales esta esperando por todas esas chicas que aún temen, para mostrarle lo grandes y capaces que son; y que aquí estoy si en algo puedo ayudar y guiar, siempre es un gusto poder servir y hacer sonreír el corazón con el crecimiento de otras mujeres.