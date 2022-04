Señales que indican cuando no se debe confiar en una “amiga”

¿Has entregado tu cariño y confianza a alguna amiga y te ha fallado? Las amistades suman momentos de felicidad y compañía cuando son óptimas, siendo un apoyo importante para sentirse acompañados.

Sin embargo, conseguir una buena amistad no es tarea fácil, al igual que las relaciones de pareja, no siempre se logra conseguir a la persona indicada para confiar y sentirla como esa familia que no es de sangre sino de elección.

Señales para no confiar en una “amiga”

En algunas oportunidades lo que creemos que es una linda amistad se termina convirtiendo en una relación llena de envidia, y la traición, por falsas amistades.

Una amiga real te acompaña en tus buenos y malos momentos. Foto: Pinterest (michele princigalli/Getty Images/iStockphoto)

Es por ello que es de vital importancia identificar cuando cuentas con una verdadera amiga o una falsa “amiga”, estás últimas siempre dan señales que las deja en evidencia. Estas son algunas:

Huye cuando estás en problemas

Las personas disfrazadas de amigas suelen correr cuando estás en problemas, pues solo te acompañan en los momentos de fiesta y diversión.

Si te enfermas, te despiden o enfrentas un desamor nunca está presente y ofrece disculpas como excusas por no poder estar contigo.

No le importa meterte en problemas

Estas personas son peligrosas pues pueden meterte en grandes problemas al dejarte sin dinero o poniéndote en el medio de situaciones con terceros, abusando de tu confianza mientras se hacen llamar “la mejor amiga”. Esto delata su egoísmo.

Busca anular tu opinión para siempre ser la protagonista

Hay quienes no escuchan tu opinión, emiten comentarios impertinentes sobre frente a otros para mal ponerte sutilmente con tal no verte feliz y resaltar frente a otros.

Nunca le falta las críticas después de una admiración simulada

Algunas de sus padres puedes elogiarte pero para restarle importancia terminan con una critica.

“Me encanta tu cabello, aunque largo se vería mejor”, “Me gusta cómo te maquillas, aunque le falta color”, “te ves muy delgada, aunque ya casi pareces esqueleto”, son distintos los comentarios que pueden emitir para que no te sientas alagada del todo.

Critican tu forma de pensar y fustigan tu opinión

Aunque no siempre las personas tienen que estar de acuerdo y las opiniones distintas siempre son aceptadas, estas personas se muestran siempre en desacuerdo y se burlan con chistes o bromas fuera de lugar.

Habla mal de otras personas

Las mujeres que se la pasan criticando a otras personas, no pueden darte seguridad de una amistad sincera, pues a tus espaldas también podrían hacer lo mismo sobre ti.

Nunca está presente cuando celebras un logro

Tus logros siempre son menospreciados por lo que nunca puede estar presente y se inventa excusas para no verte feliz y creciendo.

Coquetea con tu pareja

Una amiga disfrazada siempre buscara quitarte lo que tienes, al punto de ligarse a tu novio, delatando su envidia y falta de lealtad.

Aunque no se trata de ir por la vida desconfiando de todo el mundo, toma en cuenta estas señales al momento de conocer nuevas amistades.