Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 25 de abril al domingo 01 de mayo de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Cuatro de Espadas

Hazte el propósito, si te es posible, de descansar y relajarte todo cuanto puedas, sobre todo si has debido sufrir algún problema de salud o te sientas agotada por diversas razones que solo te atañen a ti y cuyo origen pueda ser cualquiera. Lo fundamental será que restablezcas tu mejor estado y te sientas con ganas de asumir tus compromisos de la mejor manera o emprender algún proyecto que esté detenido.

cuatro de espadas

Tauro

La Muerte

Hay etapas en la vida difíciles de definir, pero no por eso menos importantes. Todo pasa en forma tan vertiginosa que no nos damos cuenta cuándo termina un período y comienza otro, a menos que sea muy obvio por algún hecho en particular. En estos días se verificará uno de aquellos que no se logran percibir. La recomendación, frente a este evento, es que te desprendas de todo aquello que del pasado debieras haber descartado u olvidado y seguir tu camino alivianada, sin pesos muertos que a nada conducen.

la muerte

Géminis

As de Espadas

Tener ideas a mano toda vez que se necesiten es un atributo no menor, pues facilita la vida al tener la capacidad de resolver algún problema oportunamente. No obstante, puede constituir un inconveniente tener varias alternativas para resolver un solo obstáculo, y es así como una virtud se puede convertir en defecto, más por exceso que por carencia. En estos días intenta privilegiar esta cualidad y, en lo posible, decidir cuánto sea necesario a tiempo.

as de espadas

Cáncer

Ocho de Oros

Tendrás la habilidad, las ideas, y una importante capacidad para generar los ingresos necesarios y salvar cualquier situación que lo requiera durante el transcursos de estos días. Autoevalúate, es decir, mantente alerta para analizar al paso cada situación que se presente, de tal modo que, en lo posible, puedas extraer de allí alguna lección o enseñanza que incorpores a tus muchos atributos, lo que, sin duda, se sumará a tus conocimientos.

ocho de oros

Leo

Paje de Espadas

Los pensamientos, ideas, conceptos, y todo aquello que consideremos propio e inamovible nunca lo ha sido, todo evoluciona y va ligado a cambios que se producen como resultado de las experiencias de la vida, en la medida del paso de los años y de nuestros intereses, que son variables, casi como los gustos o las aflicciones, que van de la mano con los años. Si cambias tu manera de pensar no te estás traicionando, en modo alguno, solamente estás prosperando.

paje o sota de espadas

Virgo

Cinco de Bastos

Haber vivido tanto tiempo, formando parte de una sociedad convulsionada por diversas y poderosas razones, ha hecho que muchos adopten conductas casi desconocidas en tiempos pasados. A veces, por nada se arma un conflicto, difícil de definir pero que, sin duda, atenta contra la sana convivencia y cada vez son más frecuentes. Constituye un deber oponerse a esto y no contagiarse con conductas deplorables que a nada conducen. El primer paso es personal y fácil de practicar, simplemente no inmiscuirte.

cinco de bastos

Libra

Nueve de Bastos

En una sociedad compleja, como en la que vivimos, el peligro se puede hacer presente en todo momento y en cualquier lugar. El tomar medidas de autoresguardo siempre será conveniente, hasta que se internalicen, es decir, se conviertan en un hábito que no quite tiempo ni atención, solo se incorpore a nosotros como un verdadero automatismo que actúe por sí mismo. No olvidemos que además estamos dotados del “instinto de conservación”, que su objetivo único es la preservación de la vida y de la integridad corporal.

nueve de bastos

Escorpio

El Mundo

Se abrirán varias posibilidades para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo en aquellos planes que estén pendientes, a la espera de un mejor momento, que puede ser este. Tu compromiso con un proyecto será decisivo, por lo que la espera deberás convertirla en acción que vaya de la mano con un propósito, en lo posible ya elaborado, por lo menos en aquello que sea prioritario y que esté en armonía con tus capacidades y competencias.

El Mundo

Sagitario

Cinco de Copas

En períodos trágicos, como los que vivimos, la mayoría de nosotros ha debido pasar por situaciones límites, difíciles de soportar o sobrellevar. Pocas, como tú, que tienen una incomparable capacidad para soportar el pesar, lo suficientemente razonable y humano, como para recuperarse y seguir en la dura lucha por la vida. No olvidemos que el dolor y la dicha serán nuestros eternos compañeros, y contra esta realidad nada podemos hacer para cambiarlo.

cinco de copas

Capricornio

Nueve de Copas

Esta será una semana razonablemente tranquila, que te hará recordar tiempos mejores, aquellos que, a pesar de alguna dificultad, todo era más llevadero y bastaba con cumplir con las obligaciones y compromisos para sentirnos satisfechos. Procura controlar tus estados de ánimo que, a veces, te impiden ver lo bueno de la vida. Aprovecha algo de tu tiempo para relajarte y descansar, y así disponer de las energías que te hagan falta para lograr tus propósitos de la mejor manera.

nueve de copas

Acuario

Siete de Copas

“Soñar despiertos” es algo propio de toda persona, pero hay que saber controlarlo o dosificarlo para que, de ningún modo, afecte ver la realidad tal y cómo es. En cualquier análisis que debamos hacer de algo que nos interese o preocupe, deberá siempre imponerse la racionalidad que nos deberá guiar por el mejor camino para obtener los mejores resultados, que serán, en definitiva, aquellos que tengan como base fundamental la verdad ante todo.

siete de copas

Piscis

Caballero de Bastos

En esta semana la mayoría de las cosas que hagas resultarán con relativa facilidad en la gestión y en conseguir el objetivo que hayas buscado. Será fundamental, en todo ésto, tu disposición anímica y la fe en ti, cualidades que no siempre te acompañan y que, a veces, te hacen caer en actitudes pesimistas, incluso antes de tomar la iniciativa para ejecutar alguna tarea, proyecto, o actividad. Siempre será determinante que confíes en tus medios.