Horóscopo de hoy: sábado 23 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Te sientes presionada en el plano laboral porque no te dan libertad para desarrollar tus ideas. Paciencia que esa situación pronto va a cambiar. En el amor, necesitas equilibrio sentimental para abrir la posibilidad de que llegue otra persona a tu vida.

Tauro

Ten mucho cuidado con lo que gastas porque estás en un momento de mucha debilidad económica y los negocios no están prosperando. En el amor, no descuides tu imagen porque estás pasando por un momento difícil. Deja esa actitud y busca la manera de cambiar.

Géminis

Bájale a tu carácter porque así no vas a poder lograr la comunicación con tus superiores, recuerda que tienes el objetivo de sacar ese proyecto lo más pronto posible. En el amor, tu familia y tu pareja están preocupadas por ti y por tu salud. Tranquilízalos.

Cáncer

Ha sido una semana de muchas tensiones en el plano laboral, pero debes tener paciencia porque es una etapa que está por culminar. En el amor, permítele a tu pareja explicarte lo que le está sucediendo para que juntos busquen una solución.

Leo

Sé muy prudente a la hora de desembolsillar el dinero. Es tiempo de ahorro porque estás a punto de consolidar un negocio de un bien inmueble que te traerá muchos gastos. En el amor, practica la tolerancia con tu entorno, así las cosas te saldrán mucho mejor.

Virgo

Estás vibrando en los negocios y eso te tiene de muy buen ánimo. Aprovecha este momento para proponer nuevos proyectos que te irá muy bien. En el amor, si sientes que esa persona te engaña, propicia una conversación y salgan de ese círculo viciosos pronto.

Libra

Deja la presión porque no has terminado de concretar un proyecto que tanto quieres arrancar. Calma y paciencia, las cosas llegarán en el momento justo. En el amor, deja de mortificarte por el que dirán los demás porque no les agrada la persona con la que sales. Es tu decisión y la deben respetar.

Escorpio

Esa propuesta laboral que esperabas, por fin llega a tus manos. Así que aprovecha para aceptarla e iniciar una nueva etapa en tu vida profesional. En el amor, hay algo que te preocupa de tu familia y la única forma de salir de eso es propiciando una conversación para buscar soluciones.

Sagitario

Pese a que el ambiente laboral está cargado, has podido sobrellevar la situación y eso tiene muy contento a tus superiores. En el amor, no te llevas bien con la familia de tu pareja pero tienes que encontrar un punto de equilibrio para que esa relación fluya por el bien de los dos.

Capricornio

Estás en el mejor momento en el plano profesional. Brillas con luz propia y tus superiores reconocen todo el empeño que le has puesto a los negocios. En el amor, te sientes presionada porque estás sola y más bien deberías aprovechar esta libertad. Paciencia que pronto llegará una persona a tu vida.

Acuario

Hay muchos problemas en el entorno laboral y para ello tienes dos armas que utilizar, la tolerancia y la paciencia. Tomate el tiempo para pensar y organizar los negocios. En el amor, debes tomar una decisión muy importante con tu pareja que les cambiará la vida de la noche a la mañana. Cuidado con dejar pasar el tiempo.

Piscis

Los problemas económicos te tienen muy estresada y eso no te deja avanzar en los negocios. Dale con calma que las cosas van a salir en el tiempo que sea necesario. En el amor, deja los conflictos con tu familia por tu pareja. Siéntense a conversar y a buscar un punto medio de acuerdos.