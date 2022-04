Niña recibió burlas por usar vendas adhesivas como calzado, inspiró a todos al ganar una medalla

Rhea Bullos, una niña originaria de la ciudad de Filipina de Balasan demostró que para lograr una meta solo se necesitan ganas y mucho esfuerzo, remarcando el dicho que dice “Querer es poder”.

Sin importarle los pocos recursos y las burlas la pequeña de tan solo 11 años dejó a más de uno impactado con su hazaña, al lograr ganar las medallas de oro en los 400, 800 y 1500 metros de la competencia de niñas durante una competencia organizada por el Consejo Deportivo de las Escuelas de Filipinas.

Las redes sociales son el lugar por excelencia para compartir historias conmovedoras y motivadoras sobre superación personal, por lo no tardó en llegar su logro lleno de sacrificios.

Las vendas disfrazadas de zapatillas Nike que usó Rhea Bullos

Fue en 2019 cuando Rhea se viralizó luego de que su esfuerzo la llevaran directo al podio de los ganadores.

Ante los pocos recursos económicos que posee su familia, la niña decidió no rendirse y correr prácticamente descalza con apenas unas cintas que envolvían sus pies simulando ser un par de tenis.

Para no perder el estilo y ponerle humor a su situación, le pintaron el logo de la marca Nike en la parte superior.

Según relató su propio entrenador Predirick Valenzuela sólo habían dos pares de tenis en todo el equipo de 12 participantes, por lo que decidieron crear sus propios zapatos.

Las imágenes de Rhea se volvieron tendencia y fue aplaudida por internautas debido al esfuerzo puesto en su carrera; incluso hubo tiendas que le obsequiaron un par de tenis para que pudiera continuar practicando el deporte que tanto le gustaba.

“¿Cómo definirían la determinación? Aquí hay un ejemplo. Rhea Bullos inspiró a muchos, incluyéndome a mí, cuando la historia sobre sus Nikes y cómo ella ganó 3 Medallas de Oro en el Iloilo Sports Council Meet salió a la luz. A pesar de no tener zapatos para correr, no lo usó como excusa. Esta fenómeno de 11 años vendó sus pies, dibujó un Swoosh de Nike y corrió la carrera. No hay excusas. No hay límites. Digo esto solo porque Rhea tiene compañeros de equipo que también necesitan nuestra ayuda. Mi objetivo es ayudar a sus compañeros de equipo y a la escuela. Cuanto más seamos mejor, háganmelo saber para que pueda conectarlos con ellos”, escribió Jeff Cariaso, entrenador de los Alaska Aces, un equipo profesional de baloncesto de Filipina, quien también es el CEO de una cadena de tiendas artículos de baloncesto llamada Titan 22.

El deportista logró contactar a la pequeña para darle algunos obsequios.