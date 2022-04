“El Poder del Amor”: este es el participante que le gusta a Carolina Jaume

Carolina Jaume confesó que ira hasta Turquía al famoso reality “El poder del Amor”. La actriz y presentadora de “En Contacto” ofreció declaraciones para un programa de farándula en el que habló del reality y confesó cuál de los nueve chicos le parece más atractivo.

En una entrevista a un medio local también confesó que sería su escape, sin embargo, no puede dejar de lado a su familia y sus hijos serían su prioridad.

Me encantaría irme, me fascinaría irme a turquearme Turquía. A “El poder del amor” no lo sé. Yo estoy un poco atemorizada con la idea del amor. Siempre mi prioridad van a ser mis hijos. Yo lo viera también como un desfogue.

— Carolina Jaume.