Mamá tu salud mental importa, una experta nos ayuda

Ser madres es una labor dura. Requiere trabajo constante. Es fácil no cuidar de sí misma y sentirse abrumada. Pero, cuando dejas de preocuparte por ti, esto impacta en tu habilidad para cuidar de tu niño o niña y para disfrutar de esa maternidad.

¿Cuál es el mejor consejo para una mamá?

Muchas mujeres cuidan de ellas durante el embarazo, pero luego del parto dedicamos al 100% a nuestros pequeños, sin embargo, debe existir un balance entre el recién nacido y la madre y el mejor consejo es en pocas palabras: cuiden de sí mismas.

Hablar de salud mental es difícil, pues continúa siendo un tema tabú, todavía más cuando lo abordamos en el contexto de la crianza. La realidad es que millones de niños, niñas y adolescentes viven con padres con problemas mentales que no son diagnosticados o tratados adecuadamente.

Aspectos psicológicos

Conversamos con la Doctora, Ana Lucía Carrión, nos habla de los principales aspectos a considerar para una buena salud mental y emocional en las personas que acaban de convertirse en padres y la importancia que estos tienen en el desarrollo de un buen ser humano.

Hay varios aspectos a considerar dentro de los cambios psicológicos y emocionales en los que puede influir convertirse en mamá, sin embargo, también debemos tomar en cuenta que una mamá sana física y emocionalmente puede criar aun niño de la misma manera, no debemos descuidar nunca nuestra estabilidad emocional, es fundamental brindarnos espacios de dispersión, sanción y motivación. — Dra. Ana Lucía Carrión.

La pregunta es, ¿cómo influye la salud mental de los padres sobre el desarrollo de sus hijos?

Cuando los padres sufren trastornos mentales, el resultado puede ser un débil vínculo afectivo entre los padres y sus hijos y un entorno inestable y poco estimulante, que impacta fuertemente a la maduración cerebral y al desarrollo de la personalidad de los pequeños. Esto se debe a que padecer un trastorno mental reduce la empatía, la sensibilidad emocional y la capacidad para percibir señales del niño, interpretarlas correctamente y responder con prontitud y de manera apropiada.

Por otro lado, el contacto visual, el lenguaje verbal, las expresiones amorosas como caricias y sonrisas, y los juegos interactivos que estimulan y refuerzan la interacción también se ven reducidos. Estas carencias y la percepción de un entorno inseguro exponen al pequeño al desarrollo de problemas conductuales, emocionales y sociales a corto y a largo plazo.

Además, investigaciones demuestran que la mayoría de los trastornos mentales en la edad adulta se manifiestan en la infancia o en la adolescencia, antes de los 14 años. Esto resalta la importancia de comprender la magnitud, los factores de riesgo y la progresión de los mismos.

La pregunta es, ¿cómo influye la salud mental de los padres sobre el desarrollo de sus hijos?

¿Cómo llevar una mejor salud mental?

Los padres deben reconocer la importancia de su bienestar mental. La crianza va más allá de los requisitos para satisfacer las necesidades básicas de los niños. Los padres tienen una influencia significativa en el desarrollo de su personalidad, sensibilidad emocional y en la adquisición de hábitos y comportamientos saludables.

Pero, ¿cómo poder gestionar todas las emociones negativas que podemos manejar en el día? ¿cómo lograr que no le afecten al niño? Estos consejos de salud mental de los padres son básicos para que pueda criar a sus hijos apropiadamente:

1- El autoconocimiento

Solo tú sabes cuál es esa máscara de oxígeno que necesitas. Reflexiona sobre cuáles actividades te aportan energía y cuales te las quitan. Cuando las tengas claras, hace una jerarquía poniéndolas en un orden ascendente de acuerdo a la importancia que tienen para ti. Las que cobran mayor valor hazla aunque sea una vez por semana.

Preocúpate de dormir y comer lo suficiente

Sabemos que el estar al cuidado de un hijo implica muchas veces dormir menos e incluso alimentarse de forma menos equilibrada. Te invito a encontrar formas creativas para descansar lo suficiente. Puedes ser pedir ayuda a un familiar o a tu pareja para que tomes una siesta.

Busca apoyo y contención

Una mujer o un hombre criando no debe hacerlo en soledad. Es imprescindible contar con una red de apoyo, personas que respeten sus estados emocionales, que no juzguen tus decisiones. En definitiva, que logren ser un sostén emocional; porque es esperable que en el transcurso del primer tiempo del rol materno, es normal que experimentemos cambios emocionales que puedan repercutir desfavorablemente en la salud mental.

Respira

Tal vez es un consejo ‘tonto’, pero detrás se esconde una sabia enseñanza que es la capacidad de auto calmarnos, de concentrar nuestra atención y desde ahí realizar una positiva gestión de las emociones. Con solo focalizarnos un breve tiempo en la respiración, la tensión corporal cederá y dará paso a un bienestar físico y emocional.

Como te das cuenta, es fundamental colocarse su propio oxígeno antes que tu niño, porque en los momentos de crisis; el necesitará de ti en forma completa y llena de vitalidad. Si no nos cuidamos como corresponde, no solo no lo llenaremos de un aire tranquilizador; sino que lo inflaremos con vientos de angustia ante aquellas turbulencias que aparecerán en un futuro.

Tiempo a solas

Vuelva a centrarse en usted

A veces es necesario que le recuerden que está bien hacer cosas solo para ti. Debes comprender que tomarte un momento para ti y tus necesidades es importante. Puedes pensarlo de esta manera. Cuando practica el cuidado personal, es su momento de trabajar en su propio crecimiento, pero no solo para usted, sino también para su hijo y su familia.

Dedique tiempo a hacer ejercicio (aunque sea dar una vuelta a la manzana) y elija comidas saludables.

Dedique tiempo a sus amistades y pasatiempos.

Salga al aire libre y tómese un momento lejos de los dispositivos electrónicos.

Encuentre momentos para la espiritualidad o simplemente para explorar los pensamientos propios a través de una práctica como la atención plena o la meditación.

Practicar el cuidado personal es exactamente eso, una práctica. Deberas esforzarte y hacerlo con frecuencia. Afortunadamente, practicar la atención plena o la meditación no requiere de equipos específicos, mucho tiempo ni un talento especial. Puedes incluir estas prácticas cuando tenga algunos minutos disponibles sin distracciones, los resultados serán mejor cada día y lo veras reflejado en la crianza respetuosa con tus hijos.