WhatsApp: Así puedes salirte de un grupo sin que nadie se de cuenta

Los grupos de WhatsApp son una de las herramientas más útiles que tiene la plataforma de Meta mensajería. Sin embargo, si sus miembros abusan de ellos, pueden convertirse en un dolor de cabeza bastante molesto.

A diferencia de otras aplicaciones y redes sociales más modernas, WhatsApp sigue permitiendo que cualquiera que instale la aplicación nos agregue a los grupos por defecto y no siempre puedes simplemente irte, ya sea por compromiso o por no parecer el cascarrabias del grupo. Así que te vamos a contar cómo puedes salir de un grupo de Whatsapp y ganar tranquilidad sin que nadie se ofenda con tu salida.

¿Dejar un grupo de WhatsApp de forma anónima?

Cuando alguien abandona un grupo de Whatsapp, la aplicación envía un mensaje en el chat indicando al resto de miembros que has decidido abandonar el chat del grupo. Hasta ahora, WhatsApp no permite que sus usuarios abandonen una conversación grupal sin notificar a otros miembros sobre su salida en la aplicación oficial.

Sin embargo, existen aplicaciones adicionales que promocionan este servicio, siendo Groupxit la más compartida, aunque solo funciona para Android. Ten en cuenta que WhatsApp no suele llevarse muy bien con el uso de aplicaciones de terceros y según sus Términos y Condiciones de Uso, podrían suspender o banear tu cuenta, así que sigue este consejo bajo tu responsabilidad y si realmente cree que lo necesitas.

Silenciar y archivar un grupo como alternativa

Hasta que Meta decida añadir esa opción para desaparecer de un grupo y no dar explicaciones ni avisos, lo más sencillo es silenciar las notificaciones del grupo e incluso archivar la conversación para que desaparezca del menú inicial y no tengas la tentación de echarle un vistazo. .

A efectos, será como si te hubieras ido del grupo, ya que para ti será como si no existiera, solo que en realidad no te has ido y aún quedará un fantasma tuyo en la lista de participantes.

Silenciar y archivar chats de grupo de WhatsApp

Los pasos para realizar estas acciones son los siguientes:

Ingresa al grupo de WhatsApp del que quieres desaparecer. En la parte superior derecha, haz clic en el icono de los tres puntos verticales. En el menú desplegable, haga clic en “Info. del grupo”. Debajo de la lista de archivos, enlaces y documentos que se han compartido, verá la opción “Silenciar notificaciones”, que puede activar y seleccionar “Siempre”. Volviendo al menú anterior, en “Personalizar Notificaciones” desmarque la casilla “Notif. custom” y desactiva las que tengas.

Así, nadie podrá molestarte y que te llegue un aviso de ese grupo. Ahora todo lo que tienes que hacer es archivar la conversación para que desaparezca el rastro de tu aplicación.

En la pestaña Chats, mantenga presionado el chat que desea archivar.

En el menú superior, selecciona el ícono de Archive Chat (será el más cercano a la izquierda de los tres puntos verticales).

Una vez que archive el chat, no lo verá en la pestaña Chats.

Con estos dos pasos activados, ya no sufrirás las molestias de un grupo y Nadie considerará que has “despedido a la francesa” porque en esencia seguirás estando ahí para ellos, aunque no para ti.

