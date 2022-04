El Poder del Amor: empieza a surgir la química entre el ecuatoriano Hernán del Pozo y Carolina Rodas de Bolivia

El ecuatoriano Hernán del Pozo ayer sorprendió a sus seguidores cuando realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, y lo que llamó la atención de sus seguidores fue cuando se conectó la bolivina, Carolina Rodas y las cosas empezaron a tornarse románticas.

Hernán le decía a Carolina que lo único que ve son sus labios y ella realiza algunos gestos que causaron risas nerviosas en ambos, Carolina fue directa y le preguntó cuáles son las tres cosas que le gustan a él de ella, Hernán contestó que sus perlas cafés refiriéndose a sus ojos, su sonrisa y sus labios.

Carolina no desaprovechó la oportunidad para preguntarle si le gusta más “nalguita o tetita”, y el quiteño contestó que “tetita” y si le pregunta que si prefiere “nalguita, tetita o sonrisa”, el elige sonrisa, la conversación continuó hasta que finalmente se despidieron y Hernán le envío un tierno mensaje.

En el que la Carolina contestó “vos igual, estas guapo” y Hernán “no más que tu guapa”.

Vale recordar que los capítulos de “El Poder del Amor” son grabados con una semana de anticipación y puede ser que las cosas entre estos chicos ya tengan algún sentido que en tiempo real no se puede entender.

En el primer día de la competencia Carolina contó que a ella no les gustan los “lanzados’, prefiere los que generan una aura de misterio, dejó en claro que ella no le gustan los besuqueos.

A mi él que me prueba no me deja.

— Carolina