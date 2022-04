La conductora de “El Poder del Amor 2” le dice a Natalie Carvajal que su situación es difícil por ser mamá

En el estreno de la segunda temporada de “El Poder del Amor″, la conductora Penélope Menchaca hizo un comentario que rápidamente desconcertó a la ecuatoriana Natalie Carvajal y todo sería porque la guayaquileña es mamá de una niña de 13 años.

Oficialmente se estrenó el reality show más famoso de los últimos meses, en el que tres ecuatorianos están representándonos, Natalie Carvajal, Hernán del Pozo y Moíses Logan.

El programa seguirá teniendo la misma temática de la primera temporada al inicio cada participante tiene tres minutos para presentarse ante las chicas e igual las mujeres antes los chicos, para después poder votar por el que más impacto tuvo y que se convierta en el lider de la semana. En este caso ganó el puertorriqueño, Fredito.

Cuando empieza el show cada uno de los participantes se tienen que presentar y cuando fue el momento de Natalie Carvajal, Penélope, la presentadora preguntó qué era lo que aspiraba de este show y la guayaquileña dijo que su sueño es formar una familia.

Una hija ya tengo, me gustaría tener a alguien que nos complemente.

Para lo que rápidamente, Penélope le dijo: “Para ti la situación es complicada, tienes una hija de 13 años y encontrar una pareja que metas a tu casa ¿Qué tan complicado se ha vuelto para ti?”.

Natalie respondió que si ha sido complicado encontrar a una pareja que no tenga vicios, ni malos hábitos, que incluso antes de pensar en ella piensa siempre en su pequeña.

Después del gran debút de la ecuatoriana, era evidente que las críticas no se iban hacer esperar y los internautas dijeron que no les gustó el vestido que la guayaquileña uso para el primer capítulo e incluso varios reporteros de farándula hicieron eco de lo mismo comentando que “se veía gorda”.

Sin embargo, Natalie les respondió en un en vivo a todos aquellos que la criticaron y no le dio paso a las críticas, una de las participantes también acotó diciendo “dejen la envidia”.

A mi me gustó, me encantó yo me sentía divina.

— Natalie Carvajal.