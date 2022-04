Actitudes que deberías evitar para criar niños cariñosos y sin masculinidad tóxica

Tener un mundo más igualitario comienza desde el hogar pues es ahí donde los niños observan la manera de comportarse y de relacionarse con los demás de sus padres, por eso, estos deben evitar una serie de actitudes que transmitan un ejemplo machista.

Asimismo, que les hagan entender que no hay diferencia entre ellos y las niñas, que todos merecen respeto y que no deben encasillarse en viejos patrones de la sociedad como que los niños no lloran o que no pueden ser cariñosos.

Es momento de cambiar esto con una educación que parta tanto desde mamá como desde papá, porque ambos tienen responsabilidades y comportamientos erróneos adquiridos a lo largo de los años al vivir en una sociedad patriarcal. Como dicen: hay que desaprender, para aprender.

Actitudes que debemos evitar para frenar el machismo y la masculinidad tóxica en nuestros niños

Favorecer la distinción de género

Antes decíamos “el azul para los niños y el rosa para las niñas” y ni hablar de los juguetes que le dábamos a cada bando, por solo poner un par de ejemplos.

Hoy día los expertos recomiendan reformular los roles de género que les damos desde pequeños y evitar encasillarlos precisamente en tareas del hogar, destrezas, gustos o capacidades que ‘deben’ desarrollar solo por su género.

Soltar frases sexistas

Como decíamos, los niños aprenden con el ejemplo. Si dices cosas como que “las mujeres tienen que atender el hogar” y que “los hombres son más inteligentes”, ya estás favoreciendo que tu hijo piense de esa manera.

De igual manera, es importante que haya la apertura para expresarse los sentimientos con palabras y físicamente, evitemos criticar o irrespetar a otras mujeres, dejemos de lado los estereotipos y apóyales en lo que deseen, sin importar lo que diga la sociedad.

No filtrar lo que consumen

Si ignoras lo que tus hijos aprenden por la televisión, las redes sociales o la publicidad, estás fallando en este sentido y es que hay aspectos externos que pueden disolver todo lo que hemos ido creando desde el hogar con sus mensajes dañinos.

“De poco sirve si en casa nos relacionamos de forma igualitaria y no violenta pero la música que escuchan nuestros hijos varones hace apología de la violencia y el abuso sexual, si sus películas les transmiten roles de género donde las mujeres son frágiles y sumisas, y están siempre a la espera a que un príncipe las rescate”, opinó María del Mar Padrón, para El País.