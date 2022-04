Carolina Jaume nuevamente en el ojo del huracán al confesar los motivos por los que terminó con ‘Rayo’ Vizcarra

Carolina Jaume nuevamente en el ojo del huracán al confesar que si mantuvo una relación con el expresentador de TV ‘Rayo’ Vizcarra y además confesó los motivos que la llevaron a terminar la relación.

El pasado noviembre Carolina disfrutó de un viaje junto a sus amigos y amigas más cercanos a República Dominicana, en el mismo grupo iba ‘Rayo’ Vizcarra, a raíz de eso se le vinculaba sentimentalmente con el aunque nunca desmintieron ni confirmaron nada sobre una supuesta relación.

Pese a eso Jaume la noche del miercoles confirmó que efectivamente si mantuvieron una relación y también contó los motivos por los que se terminó y envío un mensaje a la ‘Gringa’, ex esposa de Carlos José Matamoros.

Cristina tu sabes lo que tuviste con ‘Rayo’ y sabes que no fue solo una amistad, también se que no reaccioné como debía y reconocer eso es loable, sin embargo, te pido que me disculpes, pero los mensajes que vi si causaron mucho dolor.

— Carolina Jaume