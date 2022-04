WhatsApp: así puedes ver la cantidad de veces que un contacto ha visto tus estados

A pesar del inmenso dominio que WhatsApp tiene por encima de todas las apps de mensajería instantánea, algunos usuarios reclaman constantemente que algunas funciones sean añadidas, ya sea por motivos de rendimiento, privacidad o facilidad de uso. Por eso, hoy te contamos cómo puedes saber cuántas veces han visto tus estados.

Si bien muchas de las funciones que la gente pide se están trabajando actualmente por los desarrolladores de la app y se llegaran a implementar lentamente durante las actualizaciones, hay otras que parecen no llegaran en ningún momento, por lo que, la comunidad de WhatsApp en internet ha hallado formas de implementarlas por sí misma.

¿Cómo saber cuántas veces una persona ha visto tus estados de WhatsApp? Te contamos cómo hacerlo de forma sencilla

Cuando llegaron los Estados a WhatsApp, muchos usuarios criticaron la forma en la que Meta, anteriormente conocida como Facebook y propietaria de la aplicación, intentaba convertir lo que había nacido como una simple plataforma de mensajería instantánea en una red social, lo que acabaría con el concepto y el espíritu original de la app ahora mundialmente famosa.

WhatsApp. Para no perder contacto con los amigos. Foto: Getty Images. Imagen Por:

Lo cierto es que, los Estados llegaron a WhatsApp para quedarse, al final y luego de una enorme polémica, la idea de pequeñas publicaciones que duren 24 horas en línea y luego desaparezcan para siempre, terminó convenciendo a los usuarios, quienes ya en ese punto estaban familiarizados con la función por su presencia en Instagram.

Actualmente, los estados son usados por millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo, para compartir pequeños momentos de su día a día o contenido de entretenimiento breve, una tendencia que toma cada vez más fuerza dentro de las redes y si bien, al publicar un estado, puedes saber quienes lo han visto, estaría bueno saber cuántas veces.

Pues, esto se puede hacer y te permitirá saber qué cantidad de veces uno de tus contactos ha visto tu estado. Para ello, solo hace falta conseguir una versión externa de WhatsApp, llamada WhatsApp Plus, la cual hay que usar con mucho cuidado, pues según Meta es una “Aplicación no autorizada”, por lo que su uso puede traer problemas si no se tienen cuidado.

Al ser una aplicación no autorizada, para su descarga hay que dirigirse a alguno de los siguientes sitios de descargas de APK, iDescargas, APKPost o Malavida. Luego de instalarla solo debes registrar tu teléfono como en la versión oficial de Whatsapp he ir a la pestaña de “Estados” y luego “Mi Estado”, por supuesto, habiendo publicado uno primero.

Luego de este, deberás de hacer clic en el icono del ojo que se encuentra en la parte inferior, esto desplegará una pensaba donde verás todos los contactos que han visto tu estado, a partir de ahí, solo debes de ir al botón que aparece al costado de cada contacto y podrás ver cuantas veces lo han visto.

Otros beneficios y funciones exclusivas de WhatsApp Plus

Si tienes el suficiente cuidado a la hora de descargar y utilizar esta app, no solo podrás evitar quedar baneado, sino que accederás a una gran lista de funciones exclusivas de dicha versión, como la posibilidad de modificar tu última hora de conexión o personalizar mucho más las confirmaciones de mensajes vistos.

Además, podrás activar notificaciones para cuando ciertos contactos se encuentren en línea, tendrás acceso a muchos más emojis. Esta versión de WhatsApp tiene muchas más opciones de personalización en el apartado estético y te permite configurar de manera más específica todo lo que gira en torno a tu privacidad.

Te puede interesar:

Google Docs se actualiza para parecerse a tu smartphone: ahora casi escribe todo por ti

Esta es la historia vikinga detrás del popular logo del Bluetooth

WhatsApp: Qué hacer cuando aparece “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”