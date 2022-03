Sofía Caiche recibe críticas por llamarse ‘gorda’ cuando se la ve mejor que nunca

La actriz Sofía Caiche postea una foto en la que dice que se está “volviendo a engordar” y sus seguidores la critican y llaman a que reflexione lo que realmente es estar ‘gorda’.

En 2018, Sofía se realizó la manga gástrica, una intervención quirúrgica para reducir masa corporal. Tiempo después compartió las fotos de cómo fue el resultado final de su operación. Su intención fue bajar 50 libras que tenía demás, los resultados fueron más de lo que ella esperaba, así lo aseguraba en su Instagram.

¡Sí! me estoy volviendo a engordar, estoy a dieta hace 15 días, me cuesta, deje el azúcar por completo y eso me tiene mal.

— Sofía Caiche.