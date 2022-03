Gabriela Pazmiño cuenta con una serie de fotos las aventuras que vivió en su tour por España

Gabriela Pazmiño vive su mejor momento, o al menos así lo demuestra en sus redes sociales. En la misma plataforma compartió varias fotos de su reciente viaje familiar a España junto a su esposo Dalo Bucaram y sus cuatro hijos, Dalia, María Gabriela, Charlotte y Dalo.

Entre las fotos que nos comparten se puede ver que su último paseo fue por la ciudad del amor, París. Pazmiño no solo ha compartido su ilusión de estar juntos a sus hijos, pues también lo hace por estar disfrutando de su esposo y de la tranquilidad de poder viajar todos juntos luego de los momentos que vivieron referente a varios problemas legales que los involucraban.

Dalo Bucaram, no pasó por alto el momento que estan viviendo y también publicó en sus redes sociales, en el post colocó un mensaje con el que destaca que se trata de momentos y no de lugares.

Cómo era de esperar los momentos románticos de esta pareja, no se hicieron esperar y Pazmiño compartió un tierno mensaje para su esposo por el día de su cumpleaños en el que aprovechó para contar como se conoció con Dalo.

Un amigo mío te quiere conocer, ¿quién? pregunté y me contestaron Dalo Bucaram, ¿cuántos años tiene ? creo que 20 - ¡Que! no ñañito que pereza es muy pelado para mí, y cuando te conocí lo primero que te pregunté fue cuántos años tienes ? esperando que me digas 20, pero con una voz seguro y muy serio me dijiste 17 y yo me quedé sorprendida y ahí empezó la historia de nuestro amor, justamente una semana antes de tu cumpleaños número 18.

Te amamos mi amor, hoy te festejamos con agradecimiento, amor y gratitud por todo lo que diariamente haces por nosotros, feliz cumpleaños amor de mi vida, ahora sí cuando quieras te presto mis lentes.