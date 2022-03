“Resulté ser la moza todo este tiempo”: Manuela Gómez habla de su última y desastrosa relación

Manuela Gómez contó en redes sociales que no había terminado su noviazgo con el caballista Juan Esteban Ibarra. Esto, a pesar de los rumores de su rompimiento. También aclaró que no volvería a hablar de su vida privada, ya que lo digital era cruel al manejar de este tema.

“De ahora en adelante todo va a ser muy privado, porque yo nunca me imaginé que las redes sociales fueran así”, dijo en aquel entonces.

Pero al parecer cambió de opinión, ya que dio detalles de lo que pasó con su ahora ex y la amenaza de muerte que recibió. Ella publicó en sus historias que está soltera.

“Me he dado cuenta de muchas cosas muy dolorosas para mí. Todavía me siento en ‘shock’”, djo ella, aludiendo a que Ibarra se mostró diferente a lo que pretendía ser. Esto le causó mucha tristeza.

“Es un hombre con mente muy abierta que se atrevió a hacer cosas horribles estando en una relación conmigo. Yo le entregué lo mejor de mí a alguien que no se lo merecía. Todo el tiempo tuvo una máscara ocultando la persona que en verdad es”, confesó.

Y si bien no ahondó más, expresó cómo se enteró de todo. “Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y la verdad me llegó sola. Yo no pensé que él fuera capaz de hacer tantas bajezas. Él es un lobo disfrazado de oveja”.

Asimismo, dijo que le dejaron un mensaje en la puerta de su finca. “Me pegaron esta nota amenazándome de muerte y hasta amenazando a mis perros. Si algo me llega a pasar ya varias personas saben quién es la sospechosa y el sospechoso. Una mujer tóxica es capaz de cualquier cosa”, denunció.

La versión de Ibarra

Este se defiende: dice que no tiene nada que ver con eso. Y Manuela le contestó que ella no nombró a nadie y que este sí fue a su casa en actitud agresiva para decirle que solo había sido su amante.

“Resulté ser la moza durante todo este tiempo porque él mismo me lo hizo saber. Él vino hasta mi finca con una conducta de patán y grosero, y en un momento me dijo que yo jamás fui su mujer y que siempre había sido la moza”, dijo ella, y todo quedó en la cuenta ReChismes.