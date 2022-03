Tabbata Gálvez se defiende ante las críticas por su edad

La actriz y panelista de un medio digital de farándula del país, Tabbata Gálvez, se mostró muy abierta y algo sentimental por las constantes críticas que recibe en sus redes sociales.

Los internautas son fuertes al momento de dar su opinión en redes sociales, sin embargo, Gálvez les reponde diciendo que no le afecta en lo más mínimo que la llamen ‘vieja ridícula’.

A mí no me afecta ser vieja, porque me las he vivido todas, a mi no me molesta que me llamen vieja ridícula.

Luego entre lágrimas les pide que si no les gusta su trabajo y todo lo que ella es o hace, la dejen de seguir.

Sufro, vivo, lloro y me rio. Estoy feliz, completamente feliz, no soy perfecta, pero no estoy para que me eligas, si no te gusto no me veas, si no te caigo bien, no me comentes.