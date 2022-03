ParejaYEquipo: Amor y emprendimiento, la combinación de roles detrás de la pareja de Patricio y Nathaly

Conocimos la historia de tres parejas de emprendedores que no solo comparten la pasión de crecer en base a sus sueños profesionales, pues también lo hacen en la íntimidad de su amor. Que sencillo suena cuando decimos emprende junto a tu pareja ¡ustedes pueden! lo que no vemos y dejamos de lado es que no solo se pone en riesgo un capital económico, pues también se juegan los sentimientos, la familia y relaciones de años, sin embargo, existen historias que nos motivan y de alguna manera vuelven más fácil está gran decisión.

Gobots

Nathy y Patricio crearon Go-bots un emprendimiento para desarrollar habilidades tecnológicas en los niños. Dejaron sus empleos durante la pandemia y decidieron en esos momentos tan complejos darlo todo por su sueño.

Mi esposo es Ingeniero en Mecatrónica y yo soy Maestra y pensamos que lo mejor seria juntar nuestros conocimientos para crear Go-bots. En nuestras clases los chicos aprenden a programar de manera divertida,trabajan en proyectos geniales tanto en Robótica como en programación. — Nathy y Patricio

Hoy en día han creado un club al que los niños con conocimientos avanzados en programación se unen y crean proyectos como una aplicación de lenguaje de señas y otra de prevención de abuso sexual infantil. Nosotros queremos mostrarles que la tecnología se puede usar de manera positiva, que se pueden crear cosas maravillosas usando los conocimientos tecnológicos que tienen en beneficio de sociedad, del país.