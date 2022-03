ParejaYEquipo: Amor y emprendimiento, la combinación de roles detrás de la pareja de José y Deysi

Conocimos la historia de tres parejas de emprendedores que no solo comparten la pasión de crecer en base a sus sueños profesionales, pues también lo hacen en la íntimidad de su amor. Que sencillo suena cuando decimos emprende junto a tu pareja ¡ustedes pueden! lo que no vemos y dejamos de lado es que no solo se pone en riesgo un capital económico, pues también se juegan los sentimientos, la familia y relaciones de años, sin embargo, existen historias que nos motivan y de alguna manera vuelven más fácil está gran decisión.

En Nueva Mujer no solo nos enfocamos en destacar el valioso rol de las mujeres, pues también lo hacemos en base a su entorno en los que destacamos sus sueños y proyectos de vida.

La fiesta del cumbión

José y Deysi, una pareja de comunicadores sociales con experiencia en producción de eventos. José tiene más de 11 años en la industria musical. Deysi tiene mas de 12 años en comunicación corporativa. Juntos tienen en común la pasión por la música y el entretenimiento. Se dedican a la producción de eventos, fiestas, festivales, management y booking de artistas.

La fiesta del cumbión, su marca conjunta se enfoca en el entretenimiento, es la primera fiesta tropical que desde hace más de 6 años reúne a íconos ecuatorianos de este género y está dirigido a todo público.