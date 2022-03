ParejaYEquipo: Amor y emprendimiento, la combinación de roles detrás de la pareja de Inge y Luis

Conocimos la historia de tres parejas de emprendedores que no solo comparten la pasión de crecer en base a sus sueños profesionales, pues también lo hacen en la íntimidad de su amor. Que sencillo suena cuando decimos emprende junto a tu pareja ¡ustedes pueden! lo que no vemos y dejamos de lado es que no solo se pone en riesgo un capital económico, pues también se juegan los sentimientos, la familia y relaciones de años, sin embargo, existen historias que nos motivan y de alguna manera vuelven más fácil está gran decisión.

Ready Happy Healthy

Esta pareja elabora waffles de pan de yuca vegano, libre de gluten, lácteos y huevo. Empezaron en el 2019 como un pequeños proyecto en donde vendiamos y entregábamos directamente, ahora están en tiendas y autoservicios gracias a Dios y a la perseverancia de ambos.