Carmen Villalobos la actriz que desde su ‘nido’ actoral nos cuenta que el empoderamiento femenino viene con todo

Hablar de Carmen Villalobos es hablar de constancia, esfuerzo, valentía y determinación, para conseguir lo que hoy en día es, no solo en el campo actoral, pues su historia es la motivación e impulso para cientos de mujeres al rededor del mundo. En una entrevista para Nueva Mujer pudimos conocer más de cerca a la mujer que aunque interprete a un papel de villana siempre esta sonriente y esa sonrisa transmite optimismo y hace que esta nueva edición sea realmente mágica.

¿Cuál es el mensaje de Carmen para este mes de la Mujer?

Actualmente una gran mayoría de las mujeres viven en condición de riesgo aún y no se les da la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. Las niñas y mujeres son más propensas a ser violentadas, a tener sus derechos vulnerados, a vivir en la pobreza, a no recibir educación por someterlas dentro de parámetros machistas... Mi mensaje este mes es un llamado a todo el mundo, invitando al respeto, a la protección, al reconocimiento de la mujer. Y, sobre todo, a la equidad de género.

¿Cómo promueves el respeto y la equidad de género?

Promuevo el respeto y la equidad de género cada vez que tengo la oportunidad de expresarme libremente, intento usar mi trabajo (y herramientas como las redes sociales) para compartir un mensaje que llame al respeto, y a la exaltación de la mujer. La mitad de la población todavía reclama los mismos derechos que tiene la otra mitad, y nosotros, los que tenemos la bendición de compartir nuestro mensaje con millones de personas que te observan, debemos ayudar a educar, a sensibilizar y a empoderar.

¿El hecho de ser un personaje público te ha hecho sentir menos acoso?

Creería que sí pero no significa que no pueda pasar. El acoso y el irrespeto puede sucederle a cualquiera sin importar si se es conocido. Algunos individuos con poder se sienten con el derecho de ejercerlo de formas reprochables, por eso ha sido tan importante el movimiento #MeToo, en el medio artístico y en todas las áreas de la sociedad, porque un acoso no se da nada más con un piropo vulgar en la calle, o tratos agresivos, también puede suceder en el lugar de trabajo. Siempre hay que hacerse respetar y en lo posible, buscar ayuda y denunciar.

¿Cómo fue tu experiencia apoyando a mujeres emprendedores latinas para empoderarlas?

Compartir con todas esas guerreras, aprender de sus historias de vida, escucharlas, entenderlas, guiarlas para mejorar sus puntos débiles y que pudieran aprovechar al máximo su potencial, para luego concentrar todo eso en su emprendimiento y hacerlo prosperar… fue una experiencia enriquecedora y de las más bonitas que he tenido hasta ahora. Contribuir al empoderamiento de otras mujeres te hace más empoderada.

¿Cómo evitamos que más mujeres sigan callando la violencia?

Apoyándolas, protegiéndolas e invitándolas a denunciar. Y eso se logra facilitando los espacios seguros para que puedan hacerlo. Escuchándolas. Garantizándoles los mismos derechos que tienen los hombres. Y también siento que hay que educar a nuestros niños y niñas, para que el día de mañana sean personas solidarias que respetan y se hacen respetar.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?

Actualmente estoy protagonizado la nueva versión de ‘hasta que la plata no separe’ una comedia que se hizo hace algunos años en Colombia y estoy muy feliz porque siento que a lo largo de mi carrera he podido interpretar a muchas mujeres fabulosas maravillosas empoderadas. Después de venir de un antagónico en ‘Café con aroma de mujer’ que aún seguimos siendo tendencia en varios países. Me siento feliz de personificar a Alejandra Maldonado una ejecutiva de un concesionario que vivía una vida muy bien feliz estaba a punto de casarse y de la nada un accidente le da un giro a su vida de 180º.

Este personaje cumplía con todas mis exigencias actorales en las que encuentro retos y esos son los que a uno como artista le permiten seguir creciendo.

¿Cuáles son tus metas del 2022?

Bueno mis metas este año son dedicadas a mi mundo actoral empecé el año grabando ‘hasta que la plata no separe’ y como siempre después de cada papel que hago descanso y me sigo preparando para cualquier proyecto que venga después para hacerlo con toda la actitud que me caracteriza.