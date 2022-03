Dime tu signo del zodiaco y te diré que color de labial impactará con tu personalidad

Sé que te pasa lo mismo que a mí, no sabes que labial usar y como resaltar tu rostro. Pero no te preocupes todo conspira a nuestro favor y usar un labial acorde a tu signo del zodíaco te permitirá que ese make up resalte por donde vayas. Pero ¿cómo se cuál es el tono ideal? tranquila aquí te lo diremos en base a tu personalidad.

Capricornio

No lo puedes negar, te gusta verte profesional, sofisticada y ganadora, pero a la vez buscas practicidad en lo que a maquillaje se refiere, ¿cierto? Todas estas características apuntan a que las tonalidades nude se hicieron para ti, ya sea en su versión cálida o más rosada.

Acuario

Tu carácter fuera de lo común hace que todas las tonalidades te sienten bien, aunque los morados suaves, púrpuras y azules. Arriésgate y entra en tendencia, para proyectar tu personalidad rebelde y firme.

Piscis

Llevar los labios de color palo de rosa ¡dice piscis! ¿La razón? Es un pigmento entusiasta, soñador y con una luz especial que enamora a todo el mundo.

Aries

Un rojo puro es lo que tus labios necesitan para resaltar su espíritu entusiasta, aventurero y vivaz. Combínalo con un poco de naranja en el centro para darle dimensión y fuerza. Tus labios será el centro de atención.

Tauro

Un color que te haga sentir feliz, cómoda y en confianza es lo tuyo. Por esta razón, los tonos neutrales con toques rosados y ocres, ¡son el combo perfecto para destacar tu personalidad!

Géminis

Para transmitir tu versatilidad y espontaneidad inusual, no hay nada mejor que un lipstick melocotón vibrante. Pero si eres más extrovertida que un géminis normal, entonces arriésgate con tonos más oscuros.

Cáncer

Los labiales rose son la elección predilecta para que tus cualidades cariñosas, románticas y discretas brillen. ¡Te harán resaltar lo mejor sin robar toda la atención!

Leo

Tu esencia dominante, valiente, de liderazgo y elegancia se representa por excelencia con el color rojo. Este labial llenará de vida tu rostro, además de que le dará ese ‘toquesito’ clásico que te encanta.

Virgo

Sabemos que eres intensa, analítica y algo tímida, aunque te encanta la elegancia y la sofisticación. Debido a ello, el color carmín es el mejor para tu boca y, aún mejor, si es en acabados sedosos y semi-mate.

Libra

Tu interés por sentirte empoderada, vanguardista, femenina y comprensiva puede reflejarse de maravilla con un lipstick vino tinto. No es un tono tan oscuro y fuerte, ni tan claro y débil, pero sí que es sexy y eso lo tienes que destacar.

Escorpio

Eres amante de las emociones intensas y te gusta calcular cada paso, por lo que necesitas un tinte cargado de fuerza, como el morado intenso, en el que los bordes se ven precisos, impecables y vigorosos.

Sagitario

Una parte de ti es seria (pero alegre) y la otra no le tiene miedo a nada. ¿Tu color perfecto? Sin duda alguna el chocolate claro es merecedor de entintar tus labios, pues le dará la energía y sobriedad a tu look.